L'équipe fin prête

La formation de l'AS Aït Bouaddou, qui débuté sa préparation depuis un mois, est en train d'avancer doucement mais sûrement. Le test amical disputé vendredi face au DC Boghni est la parfaite illustration de cette amélioration. Malgré la défaite sur le score de 5 à 3, le staff technique de l'ASAB a tiré beaucoup d'enseignements de cette empoignade. Il y a certes rectificatifs à apporter, mais dans l’ensemble, la prestation de l’ASAB augure de bonnes choses pour la nouvelle saison sportive, qui ne tardera pas à être lancée. Notons que l’AS Aït Bouaddou est versée dans le groupe C, aux côtés du RC Imazighen, le FC Aït Zaïm, la JS Aït Yahia Moussa… Les camarades de Kessi ont aussi affronté le CA Fréha dans une rencontre ponctuée par un nul le score de 3 à 3 et la JSC Ouacif, qu’ils ont battue 3 à 1. En somme, l'équipe est sur une courbe ascendante et le staff technique est satisfait du rendement de ses joueurs. Il espère voir ce même état d'esprit au coup d'envoi du championnat de la division Pré-honneur et des résultats probants dès le premier match.

Massi Boufatis