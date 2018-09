L’OS Mouldiouane et l’US Soummam annoncent la couleur

Par DDK | Il ya 46 minutes | 98 lecture(s)

La première journée de la Régionale 2, groupe A, disputée avant-hier s'est avérée favorable à une demi-douzaine de clubs.

Cependant, les victoires acquises à l'extérieur attirent forcément l'attention et dans ce domaine, l’OS Mouldiouene, l’US Soummam et le CM Tidjelabine se sont illustrés de façon remarquable. Battre l’ESBG à Bir Ghbalou n'est pas à la portée du premier venu si l'on considère que le club d’Essafra est annoncé avec le statut de prétendant. Alors, forcément, on se pose des questions, l’ES Bir Ghbalou cette saison est-elle faible à ce point ? Ou est-ce que le CM Tidjelabine est décidé cette fois de prendre une option dès le coup de starter ? Pour leur part, les gars de l’US Soummam qui ont terminé l’exercice écoulé sur la troisième marche du podium, sont allés chercher les points de la victoire en déplacement à l’ex-Mirabeau face au nouveau promu le FC Tadmaït, qui, semble-t-il, ne s’est pas encore bien acclimaté avec cette division, en s’imposant sur le score de deux buts à zéro. De son côté, l’OS Mouldiouene qui nourrit lui aussi de grandes ambitions cette saison, est allé damer le pion au voisin de l’ES Draâ El-Mizan. Ces trois dernières formations semblent bien parties pour ne point tomber dans les erreurs de la saison écoulée. L’autre nouveau promu, le FC Tamelaht, n'a pas, de son côté, laissé passer l'occasion avec la venue de l’ex-pensionnaire de la régionale 1, l’Olympique Tizi Rached pour signer sa première victoire de la saison, ce qui lui permet d'appréhender la suite du parcours avec un moral relevé. Le RC Seddouk qui fait lui aussi ses débuts dans ce palier, a réussi sa sortie face à une solide équipe du MC Bouira qui a laissé une bonne impression malgré la défaite. Le derby qui s’est joué entre le CRB Kherrata et l’OS El Kseur s’est soldé sur un score de parité, alors que l’USM Béjaïa qui a raté d’un cheveu l’accession la saison écoulée, affiche encore ses ambitions pour ce nouvel exercice, a disposé logiquement devant son public du club voisin, l’ES Timezrit. En somme, une journée qui n’a pas été favorable aux attaquants qui ont réussi à inscrire uniquement 13 buts.

WR Bordj Ménaïel - JS M’Chedellah, partie arrêtée

Le point noir de cette première journée c’est l’arrêt, à la 37’, de la partie ayant mis aux prises le WR Bordj Ménaïel et la JS M’Chedallah pour agression de l’arbitre par un joueur du Widad local. En effet, le match n'est pas allé à son terme. L'arbitre de la partie, Sebti de la ligue de Tizi-Ouzou en l'occurrence, a dû mettre fin aux débats à la 37', après son agression par l’un des joueurs de l’équipe locale. À cette minute-là, le referee en question avait sorti son carton rouge envers ledit joueur pour injure et grossièretés envers l’infirmier de son équipe, ce qui a suscité la colère du joueur de Bordj Ménaïel. Joint par téléphone, l’entraîneur du WRBM, Rachid Boukhlif, l’homme aux dix accessions, dira à ce sujet : «Avant tout, nous sommes des éducateurs, je condamne ce geste. L’arbitre n’a fait qu’appliquer la réglementation. J’espère seulement que tous les arbitres vont appliquer les règlements à la lettre pour tout le monde. C’est une rencontre qu’on pouvait très facilement gagner par au moins quatre buts à zéro». Samy. H

Les résultats

ESB Ghbalou 0 - CRM Tidjelabine 1

RC Seddouk 2 - MC Bouira 1

FC Tadmaït 0 - US Soummam 2

CRB Kherrata 0 - OS El Kseur 0

FC Tamelaht 2 - O Tizi Rached 1

USM Béjaïa 2 - ES Timezrit 1

ESD El-Mizane 0 - OS Mouldiouane 1

WR B Ménaïel - JS M’Chedallah (partie arrêtée à la 37’)