La JS M’Chedallah sans tenue !

La JS M’Chedallah a disputé son premier match du championnat de la Régionale 2 avant-hier face à la JS Bordj Menaïel en empruntant la tenue de l’équipe voisine, l’Olympique de Raffour qui évolue en division de wilaya de Bouira et qui est domicilié dans le même stade de M’Chedallah. Un bon geste entre deux équipes liées par le sport et bien d’autres choses. «On a failli ne pas faire le déplacement à Bordj Menaïel», dira amèrement le président du club Madjid Aoudia, avant d’ajouter : «On a difficilement trouvé les ressources pour la location d’un moyen de transport et la restauration des joueurs. Concernant l’effectif, nous disposons pour le moment de 18 licences. Nous avons fait appel aux anciens joueurs, mais plusieurs n’ont pas encore décidé de rempiler connaissant bien la situation financière de l’équipe qu’on a renforcée par quelques éléments qui évoluaient la saison passée dans des clubs de Bouira, El Esnam et El-Adjiba». Pour ce qui est de l’entraîneur qui drivera l’équipe cette saison, ce sera éventuellement vers le retour de Zerrouki Chérif qui prendra la place de Salah Irnatène qui n’a plus donné signe de vie. Devant cette situation de déliquescence qui se perpétue, l’équipe, dira son président, a décidé dans une ultime action prévue demain lundi, d’exhorter les autorités locales (APC et daïra), ainsi que l’APW et le wali pour venir en aide à l’équipe sinon «on jettera l’éponge», dira le président du club. «On ne peut aller plus loin et je refuse de m’aventurer une nouvelle saison sans moyens. Je présume que j’ai puisé toutes mes ressources, nous allons tenir l’opinion publique à témoin à travers des affichages pour expliquer en détailles la situation prévalant au sein du club depuis les dernières années. Si rien ne change, je claque la porte du club», conclut le président de la JSM. Pour revenir à la rencontre face à la JS Bordj Menaïel, arrêtée par l’arbitre à la 37’, la Ligue régionale de football d’Alger devra attribuer le gain du match pour la JS M’Chedallah sur tapis vert. La JSM ne pouvait espérer mieux que de commencer la saison avec une victoire et de surcroit, en dehors de ses bases.

