«Ce qui s’est passé à Sétif est grave»

Par DDK | Il ya 44 minutes | 267 lecture(s)

La direction de la JSK a organisé, hier, un point de presse pour revenir sur tout ce qui s’est passé lors du match de jeudi dernier face à l’ES Sétif.

Très touché par le calvaire vécu par des centaines de supporters de son club, victimes d’un traquenard tendu par leurs homologues de l’ESS à l’intérieur du stade au coup de sifflet final de l’arbitre, la président de la JSK, Cherif Mellal, n’a pas mâché ses mots en condamnant fermement ces actes qui n’honorent pas, selon lui, la grandeur de l’ESS encore moins le football national : «Nos supporters ont vécu l’enfer. Certains ont eu de graves blessures suite aux actes de violence qu’ils ont subies à la fin du match. C’est grave qu’un supporter se déplace au stade pour soutenir son équipe et il revient sans ses doigts. Je suis scandalisé, car cela ne devait pas se produire», dénonce le boss de la JSK qui s’exprimait en présence d’un supporter blessé, le jeune Hakim Koucem qui a vu un doigt de sa main droite amputé, invité par la direction de la JSK à la conférence d’hier pour témoigner de son calvaire vécu au stade de Sétif. «J’ai perdu mon doigt en essayant d’escalader le grillage du stade pour fuir la furia des supporters sétifiens. Je suis allé à Sétif soutenir mon équipe et je suis revenu chez moi sans mon doigt à cause de la bêtise humaine», témoigne le jeune supporter toujours sous le choc. Nombreux sont les supporters de la JSK comme lui qui ont passé une soirée cauchemardesque au stade de Sétif. Heureusement que la direction du club kabyle, affirme Mellal, «n’a pas abandonné ses enfants». «Les dirigeants de la JSK et les membres du staff médical présents à Sétif ont tout fait pour assister nos supporters. Que ce soit à l’intérieur du stade où les blessés ont reçu les premiers spins ou dans les structures hospitalières où ils étaient évacués, nous n’avons pas cessé de leur porter assistance et nous allons d’ailleurs recenser tous les blessés pour suivre leur état et les accompagner jusqu’à leur guérison à travers la commission de suivi installée par le club à cet effet», promet le président de la JSK. Ce dernier qui ne décolère toujours pas après tout ce qui s’est passé à Sétif, a tenu aussi à dénoncer le comportement des dirigeants de l’ESS qui n’ont pas été à la hauteur de leur mission lors du match de jeudi dernier.

«Nous n’allons pas laisser tomber nos supporters blessés»

«Au lieu de faire de ce match une vraie fête du football national, les dirigeants de l’ESS ont tout fait pour faire sortir la rencontre de son cadre sportif par leurs déclarations d’avant le match et leurs comportements durant et après le match. Figurez-vous qu’en tant que dirigeants de la JSK, nous n’avons même pas eu droit d’accéder aux vestiaires à la fin du match. Je me pose aussi la question comment se fait-il que le stade de Sétif soit homologué alors qu’il ne dispose même pas d’issue de secours car si ces derniers existent, nos supporters n’auraient pas vécu l’enfer à la fin du match», déplore Cherif Mellal. Profitant du point de presse d’hier, le président de la JSK s’est adressé aux supporters de son club pour les appeler à continuer de soutenir leur équipe dans le fair-play comme cela s’est fait, selon lui, depuis le début de la saison. «J’appelle nos fidèles supporters à continuer à soutenir leur équipe dans la sportivité et le respect de l’adversaire car nous à la JSK, le fair-play et le respect des règles du jeu sont ancrés dans les traditions du club. À la JSK, nous allons continuer à accueillir l’équipe adverse et ses supporters avec des fleurs. On doit continuer sur cette voie afin de rester l’exemple en la matière car la JSK est un grand club et sa grandeur ne peut être entachée par des actes antisportifs», ajoute Cherif Mellal qui a tenu aussi à affirmer que malgré l’excellent début de saison de la JSK, l’objectif tracé par le club en début de saison est celui de mettre en place les bases d’une équipe compétitive à moyen et à long termes. «Il faut laisser l’équipe travailler dans la sérénité sans mettre de pression sur les joueurs et le staff technique. Certes nous avons réussi jusque-là un bon début, mais en football tout peut arriver, alors il ne faut pas s’enflammer d’autant plus que l’objectif du club est de mettre en place une équipe capable de renouer avec les titres d’ici trois ans. Maintenant, si l’équipe continue à enchainer de bons résultats avec à la clé un titre en fin de saison, tant mieux pour le club, sinon j’insiste pour dire que l’objectif majeur de la JSK est celui de bâtir une équipe d’avenir», insiste le patron de la JSK.

Z. L.