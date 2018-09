JS Kabykie en bref

Par DDK | Il ya 45 minutes | 101 lecture(s)

Reprise ce soir à 19h

Les joueurs de la JSK qui ont bénéficié de 48 heures de repos à l’issue de leur victoire jeudi dernier face à l’ESS, sont appelés à renouer avec les entraînements ce soir à partir de 19h au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. Une reprise en vue du match de la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis, prévu vendredi prochain à domicile face à l’Olympique Médéa. Une reprise qui devra être assurée par les deux coachs adjoints Kraouf et Raho en l’absence de Franck Dumas et de ses deux autres assistants qui se trouvent depuis vendredi en France.

Dumas se trouve en France

Le coach en chef de la JSK se trouve depuis vendredi dernier chez lui en France pour renouveler son visa afin de pouvoir bénéficier d’un permis de travail en Algérie comme cela est exigé par la loi. Dumas s’est rendu en France en compagnie des ses assistants, en l’occurrence l’entraîneur des gardiens de but, Ankinine, et le préparateur physique, Rodolph, eux aussi concernés par la question du renouvèlement de visas. Dumas et ses assistants sont attendus mercredi à Tizi-Ouzou pour préparer le match de vendredi face à l’OM.

Les travaux du centre de formation entamés

Les travaux du centre de formation de la JSK ont été lancés officiellement hier en fin d’après-midi. En effet, les travaux de déblayage ont été être donnés hier en présence d’une forte délégation de la JSK à sa tête le président Cherif Mellal avant l’entame officiel des travaux de terrassement comme cela été convenu il y a quelques semaines. Sis à Oued Aissi au bas côté de la RN12, le futur centre de formation de la JSK qui sera bâti sur une assiette de terrain de 4 hectares, sera doté, entre autres, de deux stades, d'une unité de soins et d'une autre de récupération et d'un parking.

Z. L.