La JSMB ne veut pas plier

Par DDK | Il ya 45 minutes | 86 lecture(s)

Décidément, le stade de Chlef réussit bien à la JSM Béjaïa qui a contraint, avant-hier, l’ASO locale au partage des points (1 - 1) dans la grande explication de la 8e journée de la Ligue 2 Mobilis. Pour mémoire, les lions du Chélif ne se sont jamais imposés face aux Béjaouis dans l’histoire des confrontations entre les deux clubs dans cette division, puisque les gars de la Soummam avaient réussi auparavant à signer trois succès de rang lors des trois dernières saisons. Cette fois encore, les camarades du revenant Belkacem Niaiti qui se sont déplacés à Chlef dans l’optique d’effacer leur récent semi-échec concédé à domicile contre l’USB (2 - 2), ont raté de peu l’occasion de revenir avec la totalité du gain de ce match face au leader. En effet, les hommes de Samir Zaoui qui avaient mis la pression sur leurs vis-à-vis lors du second half, sont parvenus à rétablir l’équilibre dans les ultimes instants de la partie pendant que les protégés du coach intérimaire, Samy Boussekine, avaient déjà pris l’avantage au score dès la 42’ de jeu par le biais de Badreddine El Bahi. Aussi, ce résultat positif signé avant-hier par les partenaires d’Oussama Khellaf, aux dépens du leader, est le second de suite après celui ramené de Boussaâda lors de la sixième journée face à l’ABS local (0 - 0). Quoi qu’il en soit, les Vert et Rouge de la Soummam qui avaient intérêt à éviter la défaite avant-hier au stade de Chef pour retrouver quelque peu confiance, peuvent à présent respirer et entrevoir la suite du parcours avec beaucoup de sérénité. Le prochain rendez-vous du championnat à domicile contre la fantomatique formation de l’USM Blida, sera aussi une belle opportunité pour Yahia Mekrèche et consorts afin de signer leur retour dans ce présent exercice pour reconquérir enfin les cœurs de leurs nombreux supporters. Commentant la prestation et le résultat du match nul obtenu par son équipe aux dépens de l’ASO, Samy Boussekine dira en fin de partie : «Aujourd’hui (avant-hier, ndlr), nous avons affronté une solide équipe de Chlef qui occupe, d’ailleurs, la tête du classement général. N’empêche que nous avons su comment contrer cette équipe chez elle pour rentrer avec ce précieux point qui nous fera beaucoup de bien afin de préparer dans de bonnes conditions les prochaines rencontres du championnat.»

B. Ouari