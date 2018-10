La révolte des Ath Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 287 lecture(s)

Est-ce le vrai déclic de l’US Béni Douala cette saison, elle qui vient de réaliser une victoire à l’extérieur pour le compte de la 4e journée du championnat DNA ? La victoire acquise haut la main avant-hier à Ben Aknoun face à la bonne équipe de l’ESBA démontre parfaitement que les gars d’Ath Douala sont de retour. Les poulains de Karim Kaced et Ramdane Aït Ramdane sont allés chercher les trois points en dehors de leurs bases, en battant l’ES Ben Aknoun, qui restait sur un large succès de 4 à 0 en déplacement, face à l’ESM Koléa. Les joueurs de l’US Béni Douala étaient bien en place sur le terrain et ont réussi à terminer la première mi-temps en leur faveur, sur une réalisation signée par l’attaquant Benyettou. Au retour des vestiaires, l’USBD est parvenue à doubler la mise par Anani. Vers la fin du match, l’ES Ben Aknoun a réduit la marque sur penalty.

Lakhdaria trébuche

Cette victoire de Béni Douala permet à ce dernier de se replacer et de réduire l’écart, à quatre points, du leader, le NARB Réghaïa, qui a perdu 1 à 0 face à l’AR Ouargla. La prochaine sortie, à domicile, devant le WR M’Sila sera celle de la confirmation pour l’US Béni Douala, qui aspire à rapprocher davantage du peloton de tête. Pour sa part, l’IB Lakhdaria, qui restait sur deux matchs nuls et une victoire, a marqué le pas pour la première fois de la saison. La formation de l’ex-Palestro a trébuché en dehors de ses bases, sur le score d’un but à zéro, devant la JS Haï Djabel. Une défaite qu’il faut vite oublier pour repartir sur un bon pied. Toujours dans le cadre de la première journée, le RC Boumerdès a été accroché par le RC Arbaâ, en faisant 1 à 1, tandis que le CR Béni Thour a créé la surprise en dehors de ses bases en battant 1 à 0 le WA Boufarik. Le WR M’Sila s’est contenté d’un nul (1 – 1) face à l’ESM Koéla, alors que l’IB Khemis El Khechna a pris le meilleur sur le NRB Touggourt (1 – 0). Enfin, le Nadi Tadamoun Souf a frappé fort en infligeant une lourde défaite au CRB Aïn Ouessara, sur le score sans appel de 4 à 1.

Massi Boufatis

Les résultats

JS Haï Djabel 1 – IB Lakhdaria 0

RC Boumerdès 1 – RC Arbaâ 1

ESB Aknoun 1 – USB Douala 2

WR M’sila 1 – ESM Koléa 1

WA Boufarik 0 – CR Béni Thour 1

IBKE Khechna 1 – NRB Touggourt 0

AR Ouargla 1 – NARB Réghaïa 0

NT Souf 4 – CRB Ain Oussera 1