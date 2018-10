La JS Azazga et l’USO Amizour calent à nouveau

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

La troisième journée de la division Inter-région groupe Centre-Est, où évoluent trois clubs kabyles, s’est jouée en deux journées, soit vendredi et samedi.

Le MB Bouira s’est apparemment réveillé, comme pour montrer que la défaite de la première journée n’est qu’un accident de parcours. En effet, le MBB, qui avait ramené une victoire en déplacement lors de la précédente journée, a enchaîné à domicile, face à l’IRB Berhoum. Les camarades de Djebar Akrour ont réussi à planter trois banderilles à leur invité du jour. Un succès qui les place à la 4e place avec six points, devant leur hôte de la 3e journée. De son côté, la JS Azazga, qui a joué vendredi, s’est inclinée devant le Mouloudia de Hassi-Messaoud sur le score de deux buts à un. Si ce résultat est difficile à digérer pour la JSA, il démontre, néanmoins, que cette dernière voyage plutôt bien en ce début de saison, après le nul enregistré au stade Larbi Touati d’Amizour face à l’US Oued Amizour lors de la première journée (1 – 1). Cette défaite fait cependant mal aux gars d’Azazga, appelés à se ressaisir durant les prochaines journées, au risque de se compliquer l’existence dans ce palier. Idem pour l’USOA qui, en recevant le Stade Africain de Sétif (SAS), ne s’en est pas sortie indemne. En effet, les Rouge et Noir se sont inclinés sur un score large de trois buts à un. En deux rencontres jouées à domicile, ils cèdent donc cinq points chez eux et pointent à la 15e place au classement général, avec une seule unité au compteur. Concernant les autres rencontres de la journée, deux équipes ont réussi la victoire en dehors de leurs bases, à savoir le NRB Teleghma, qui a piégé l’USM Sétif, et l’US Souf, qui a battu le FC Bir El-Arch. Enfin, l’AS Bordj-Ghedir a battu son invité, l’IRB Aïn Lahdhar, sur le score de deux buts à un, alors que le Hydra AC a cédé deux points chez lui face à l’ASC Ouled Zouai. Au volet statistiques, 21 buts sur les 8 rencontres disputées ont été inscrits en cette troisième journée.

M. R.

Les résultats

USM Sétif 0 - NRB Teleghma 1

FC Bir El-Arch 0 - US Souf 2

JS Azazga 1 - MBH Messaoud 2

DRB Baraki 3 - OMR Annasser 1

MB Bouira 3 - IRB Berhoum 1

ASB Ghedir 2 - IRBA Lahdjar 1

USO Amizour 1 - SA Sétif 3

Hydra AC 0 - ASCO Zouaï 0