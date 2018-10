Débuts réussis pour Azeffoun, Tichy et Akbou

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Les résultats de la 1ère journée du championnat Régionale 1 ont été en faveur de plusieurs clubs kabyles. A commencer par l’ES Azeffoun, qui a pris le meilleur sur le CRB Tizi-Ouzou lors d’un derby kabyle palpitant. Les Marins se sont imposés par la plus petite des marges (1 à 0) et réussissent par là un bon début de saison. C’est aussi le cas pour la JS Akbou qui a bataillé dur pour arracher une victoire aux forceps, sur le score de 3 à 2 devant le CA Kouba. La belle affaire de la journée est à mettre à l’actif de la JS Tichy qui est allée chercher les trois points à l’ex-Fort-de-l’eau, en battant 1 à 0 le CRB Bordj El Kiffan sur son terrain et devant ses supporters. Un succès qui permet aux Tichois d’entrevoir la suite avec plus de confiance.

L’USM Draâ Ben Khedda accrochée

Autre représentant de Kabylie, l’USM Draâ Ben Khedda n’a pas réussi son match face au voisin, la JS Bordj Ménaïel. Les Ciel et Blanc, drivés par Mourad Bey, ont raté l’aubaine de rafler la mise en se contentant d’un match nul vierge, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, et devant un public nombreux venu les encourager. Avec ces deux unités de perdues pour leur première sortie officielle, les «Débékois» sont appelés à se racheter au plus vite. Pour les autres matchs de la journée, le WB Saoula et la JS Boumerdès ont raflé la mise à l’extérieur en s’imposant tous les deux sur le score de 1 à 0 devant, respectivement, la JS Tixéraine et l’ESM Boudouaou. L’USM Cheraga, quant à elle, s’est contentée d’un match nul 0 à 0 devant l’IR Birmandreis, tandis que l’OC Beaulieu a été accroché chez lui par le WA Rouiba (1 - 1).

Massi Boufatis

Les résultats

ES Azeffoun 1 - CRB Tizi-Ouzou 0

OC Beaulieu 1 - WA Rouiba 1

JS Akbou 3 - CA Kouba 2

CRBB Kiffan 0 - JS Tichy 1

JSTixéraine 0 - WB Saoula 1

USMBD Khedda 0 - JSB Ménaïel 0

USM Chéraga 0 - IR Birmandreis 0

ESM Boudouaou 0 - JS Boumerdès 1