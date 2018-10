Les supporters de Bir Ghbalou s’en prennent à leur équipe

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

L’ES Bir Ghbalou s’est inclinée à domicile lors de la première journée du championnat Régionale 2 devant le CM Tijelabine (0 - 1). Une défaite amère qui n’a pas laisser indifférents les supporters qui dès le sifflet final se sont mis à insulter les deux entraineurs Abdeslem Khelifa et Youcef Zeyouche, ainsi que les joueurs. Pourtant, ce n’est qu’une rencontre de football qui se termine généralement par un gagnant et un perdant. Les supporters, qui ont fait montre de sportivité envers les visiteurs qu’ils ont applaudis, auraient dû faire la même chose pour encourager les leurs, des jeunes dont certains, visiblement touchés par cette contre performance, se sont mis à pleurer. Contacté, l’entraineur adjoint Youcef Zeyouche, regrette la réaction des supporters, «c’est comme s’ils attendaient un faux pas pour nous injurier, ce n’est qu’un faux bond, ce n’est pas pour justifier cette contre performance, notamment en début de saison et à domicile, mais nous avons buté sur une équipe qui a refusé de jouer, on manquait d’organisation en première mi-temps, mais en seconde période nous avons fait le jeu et raté plusieurs occasions de but, notamment deux transversales, œuvres de Lahouazi et Laala». Les visiteurs, dira l’entraineur adjoint, «ont inscrit leur but sur balle arrêtée, pour jouer le reste du temps en bloc et en arrière avec des simulations de fautes pour casser nos actions». Ceci dit, la pression est toujours là, puisque l’ESBG disputera son deuxième match de suite à domicile, se sera face au CRB Kherata. Pour le coach adjoint de Bir Ghbalou, «on a repris les entrainements, nous allons discuter avec les joueurs et leur faire comprendre qu’ils peuvent se ressaisir et se racheter pour se réconcilier avec les supporters et faire taire les mauvaises langues. On dispose d’un bon groupe, avec l’entraineur Béjaoui, ont reste optimistes, l’équipe va rebondir».

Mhenna A.