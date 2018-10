Belle entame des Béjaouies

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

La première journée du championnat national des seniors dames, qui s’est jouée avant-hier samedi, a été favorable au FC Béjaïa et au CF Akbou qui ont gagné respectivement contre l’ESFORT (2 - 0) et le SMBT (9 - 1), tandis que l’ESF Amizour a été battu chez lui par la JSK (2 - 0). Les Béjaouies du FCB n’ont pas trouvé de difficultés, au stade communal Benallouache Salah, pour venir à bout de la formation de l’ESFOR Touggourt qu’elles ont battue sur le score de 2 à 0, grâce aux réalisations de Derguini Mounira, en première mi-temps, et de la jeune Bahloul Theriza. Néanmoins, le président du FCB, Razik Imloul, reconnaîtra à la fin de la rencontre: «Le match a été d’un niveau tout juste moyen, bien qu’on ait dominé la partie de bout en bout. Le score aurait été plus large si on avait concrétisé les occasions procurées et joué notre jeu habituel. Je pense que le rendement d’aujourd’hui (ndlr, samedi dernier) est proportionnel au début du championnat. Il faut jouer 4 à 5 matchs pour atteindre notre vitesse de croisière. Le plus important cependant, c’est de débuter par une victoire pour bien amorcer la suite du championnat». Pour sa part, le CF Akbou a, donc, réalisé une très bonne affaire lors de son déplacement à Touggourt, en corrigeant sévèrement l’équipe locale sur le score de 9 à 1 (mi-temps 4 à 0). Les filles d’Akbou ont dominé la partie en haut et en large. Elles pouvaient même inscrire d’autres buts si elles avaient été plus concentrées devant les bois adverses. Enfin, l’ESF Amizour n’a pas réussi son entrée en championnat national en se faisant piéger à domicile par la coriace équipe du JS Khroub sur le score de 2 à 0. Les joueuses d’Amizour sont appelées à fournir plus d’efforts pour se racheter lors des prochaines rencontres.

Z. H.

Les résultats

Intissar Oran 0 - ASEA Centre 5

SMB Touggourt 1 - CF Akbou 9

FC Béjaïa 0 - ESFOR Touggourt 0

ESF Amizour 0 - JF Khroub 2

FC Constantine 4 - MZ Biskra 1

ASS Nationale 1 - AFAK Relizane 0