À la fin de la rencontre d’avant-hier contre la JSS, une grande déception était visible sur les visages de toutes les personnes qui gravitent autour du MOB, à l’image de l’entraîneur en chef Alain Michel qui n’a pas voulu s’exprimer devant la presse. C’est donc l’entraîneur adjoint des Crabes, Abdenour Hamici, qui a déclaré ce qui suit : «La partie a été très difficile pour nous, surtout au début où nous avons tardé pour entrer dans le match. On s’est procuré trois occasions nettes de scorer à la fin de la première mi-temps sans pour autant les concrétiser devant un grand gardien, Nateche. En seconde période, on a encaissé un but entaché d’hors-jeu à mon avis et on verra avec les images de la télé la véracité de mes dires. On a essayé de marquer mais on n’a pas pu à cause des sifflements anarchiques de l’arbitre qui a cassé le jeu à chaque fois qu’on a le ballon. En plus du résultat final et de la défaite amère, je peux dire que le tapage médiatique de Zerouati tout au long de la semaine a perturbé notre groupe et le choix de cette arbitre est beaucoup dans cette affaire. On a longuement discuté avec les joueurs sur ce sujet avant le match pour leur éviter la pression et rester concentrés, mais le résultat est négatif. Concernant la suite, on va continuer à travailler en corrigeant les lacunes constatées pour être fin prêts pour le prochain match à Tadjenant.»

Propos recueillis par Z. H.