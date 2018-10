Les Canaris décidés à maintenir leur invincibilité

Par DDK | Il ya 1 heure | 201 lecture(s)

Après une traversée du désert qui a duré sept longues années, la Canaris du Djurdjura ont retrouvé toute la plénitude de leurs moyens. Un retour inattendu qui commence à étonner plus d’un. En effet, avec un effectif rajeuni parmi lequel on compte des enfants du club et un entraîneur étranger nouvellement débarqué, la JSK est en train de réussir un parcours sans faute en ce début de saison. Avec cinq victoires et trois nuls en huit matchs disputés, les jeunots de Franck Dumas se sont tout simplement mis dans le bon couloir en attendant la suite du parcours. Le choix du président Mellal de faire confiance aux jeunes s’est avéré payant. La politique du nouveau boss du club le plus titré du pays, dont l’objectif de départ était de bâtir une grande équipe en tablant sur trois années à venir, a dépassé les prévisions. Aujourd’hui, la JSK est le seul club invaincu depuis le début de saison avec une première place au classement en sus de la meilleure défense et la meilleure attaque du championnat. Une performance qui on dit long sur les capacités de cette jeune équipe de créer la surprise cette saison. Sur le volet financier, le club a également retrouvé sa bonne santé. En plus de Cevital, Cosider, Soummam, ils sont nombreux les sponsors à se bousculer au portillon. C’est dire que de ce côté, qui est le nerf de la guerre, la formation du Djurdjura s’est mise à l’abri du besoin. Sur le volet infrastructurel, le club avance à grandes enjambées. Le lancement, avant-hier, des travaux du projet de centre de formation, selon le président Mellal, dénote de la volonté et de la détermination de faire de la JSK un véritable club professionnel. Il faut dire qu’avec le centre de formation c’est une nouvelle page d’histoire qui s’ouvre au sein du grand club de la JSK. Un géant du football national et l’un des ogres du football africain. Le projet sportif de Mellal est en train de se concrétiser et la JSK ne peut que retrouver son lustre d’antan au grand bonheur de son merveilleux public qui ne jure désormais que par le retour de la grande JSK. «Il faut laisser l’équipe travailler dans la sérénité sans mettre de pression sur les joueurs et le staff technique. Certes, nous avons réussi jusque-là un bon début, mais en football tout peut arriver, alors il ne faut pas s’enflammer d’autant plus que l’objectif du club est de mettre en place une équipe capable de renouer avec les titres d’ici trois ans. Maintenant, si l’équipe continue à enchainer les bons résultats avec à la clé un titre en fin de saison, tant mieux pour le club, sinon j’insiste pour dire que l’objectif majeur de la JSK est celui de bâtir une équipe d’avenir», insiste le président Mellal.

Z. L.