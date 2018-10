Place à l’USM Blida

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa qui ont bénéficié de deux jours de relâche au lendemain du match nul (1 - 1) face à l’ASO Chlef, vont devoir reprendre le chemin des entraînements dès cet après-midi sous la houlette de l’entraîineur intérimaire, Samy Boussekine. L’objectif sera celui d’entamer les préparatifs du rendez-vous de samedi prochain contre l’USM Blida pour confirmer leur réveil et renouer avec le succès. Pour tout dire, le fait de recevoir lors des deux prochaines journées deux fois de suite sur leur terrain, successivement l’USM Blida et le NC Magra, pourrait constituer encore une belle opportunité à ne pas rater pour Oussama Khellaf et Cie afin de lancer leur saison et du coup, améliorer leur position au classement général. De plus, les gars de la Soummam qui ont montré un visage plutôt rassurant face aux redoutables Chélifiens, disposent encore d’atouts à même de leur permettre d’enchainer avec d’autres performances lors des prochains matchs pour gagner davantage en confiance et en maturité dans le jeu. Pour sa part, le staff technique qui pourrait bénéficier dès cette semaine du retour des blessés, à l’instar de Belgherbi, Benmansour et Khezri, aura encore cinq jours devant lui pour assurer la meilleure préparation possible pour la confrontation de samedi prochain face au représentant de la ville des Roses.

JSMB - USMB, samedi prochain à 16h

La LFP a rendu public le programme de la neuvième journée du championnat de la ligue 2 Mobilis qui verra, de ce fait, la JSM Béjaïa accueillir son homologue de l’USM Blida, le samedi 6 octobre à partir de 16 heures au stade de l’UMA. Cette confrontation connaîtra aussi le retour des supporters du club suite à la sanction d’un match à huis clos infligé au terrain du stade de l’UMA après le match nul concédé au RCK (0 - 0) lors de la 5e journée. Pour rappel, la JSMB a déjà purgé cette peine la semaine dernière à l’occasion de la réception, à huis clos, de l’US Biskra (2 - 2) pour le compte de la septième journée.

B. Ouari