Alain Michel sur la sellette

Par DDK | Il ya 48 minutes | 116 lecture(s)

Après la défaite de samedi dernier contre la JSS (1 - 0), la rue béjaouie gronde et a exprimé sa colère à la fin du match en accusant les joueurs, le staff technique et les dirigeants d’être derrière cette débâcle.

En plus du résultat, les supporters étaient encore plus furieux du rendement médiocre des camarades de Bouledieb qui n’ont pas pu construire le jeu et faire plus de deux passes. La majorité des dirigeants ont quitté le stade avant la fin du match pour échapper à la furie des supporters qui les ont nommé un par un lors du match comme étant les premiers responsables de ce faux pas, tout en demandant leur départ immédiat. Accosté à la fin du match, Hariti Abdenour, entraîneur adjoint, a avoué que si le staff technique est responsable de cette situation, «ils sont prêts à partir pour donner la chance au club de se ressaisir». Les choix de l’entraîneur et les changements opérés ont été remis en cause par les observateurs qui ne comprennent pas comment un joueur comme Naas, qui a réalisé une excellente saison l’année passée comme arrière droit, est aligné comme arrière gauche, une manière de priver l’équipe du rendement efficace de l’enfant de Chlef sur le flanc droit. Le choix de Belahcen au milieu de terrain n’a pas convaincu les amoureux du club qui n’arrivent pas à admettre son alignement alors qu’il a prouvé ses limites tout en laissant Herida, pétri de qualités, sur le banc. Le compartiment offensif aussi n’a pas convaincu et le fait que le technicien français aligne deux avant-centres (Camara et Amokrane) bloque les initiatives individuelles de chacun d’eux. Les dirigeants doivent se réunir avec le staff technique pour prendre les décisions qui conviennent pour sauver ce qui peut l’être car à ce rythme où vont les choses, le MOB dégringolera dans le classement et pourra toucher le fond. Concernant le prochain match, les Crabes ont repris le travail, hier soir, pour bien préparer cette rencontre contre le DRBT et auront quatre jours pour booster les joueurs à réaliser le meilleur résultat possible et se racheter de ses débâcles à répétition.



DRBT - MOB, vendredi à 15h



La ligue nationale de football a officiellement programmé le prochain match des Crabes contre le DRBT pour vendredi à 15h au stade Smain Lahoua de Tadjnant. Ce match rentre dans le cadre de la 9ème journée de la ligue 1 Mobilis.

Farid Chouchaâ futur DAF ?

D’après une source proche des affaires du club, le président du Conseil d’administration du MOB, Amar Boudiab, a convaincu Farid Chouchaâ pour prendre le poste du directeur administratif et financier (DAF) du club des martyrs. Il sera installé dans ses nouvelles fonctions lors du retour du président du conseil d’administration qui se trouve à l’étranger. Chouchaâ avec son expérience dans le domaine de la gestion et le monde syndical, pourra rendre d’énormes services au club de ses premiers amours.

Z. H.