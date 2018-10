Cap sur l’Olympique Médéa

Par DDK | Il ya 50 minutes | 86 lecture(s)

En l'absence de l’entraîneur en chef, Franck Dumas parti en France pour des raisons d’ordre professionnel et dont le retour est prévu pour demain mercredi au plus tard, ce sont les adjoints Raho et Karouf qui ont assuré avant-hier la reprise des entraînements. La séance s'est étalée de 19h à 20h30. Hormis Benkhelifa qui est resté chez sa famille pour commémorer le troisième jour de deuil de son grand-père, tous les autres joueurs étaient au rendez-vous. Cette reprise qui s’est effectuée en prévision du match qui attend la bande à Dumas vendredi prochain face aux Olympiens de Médéa, s’est passée dans une ambiance bon enfant. Les Canaris ont effectué, hier en matinée, leur seconde séance au stade de Tizi-Ouzou. Un entraînement plus dosé que celui de la reprise. En effet, les camarades d’Ait Abdeslam ont été soumis à un travail multiple (physique, technique et tactique). Tous les joueurs, y compris Benkhelifa qui a été dispensé de la séance de reprise d'avant-hier, étaient présents. Les Lions qui semblaient très concentrés sur leur job n’ont pas rechigné sur les efforts. Ceci dénote de la volonté et de la détermination des Kabyles à charger le plein de leurs accus et d’être fin prêts pour le match de vendredi prochain face à l’O Médéa. Une sortie que les Kabyles ne comptent pas laisser filer pour engranger leur sixième victoire de suite. À signaler que le duo Karouf -Raho a donné rendez-vous pour aujourd’hui au groupe. Les Lions auront au menu un biquotidien. La première séance sera consacrée à un travail varié, alors que la seconde prévue en début de soirée, portera sur les soins et la récupération. Auteurs d’un parcours de champion jusque-là, les coéquipiers d’Ait Abdeslam ne veulent pas s’enflammer. En effet, la seule ambition qui anime le groupe, c’est celle de continuer à s’illustrer et à procurer de la joie à leurs fans. Les Lions qui recevront deux fois de suite, respectivement l’O Médéa et le DRB Tadjenenat, sont déterminés à s’offrir le plein de points avant de se rendre dans la capitale de l’Ouest où ils auront à affronter le MC Oran pour le compte de la 11e journée du championnat.

Mellal présent à la reprise

Après s’être rendu dans la wilaya d'Alger puis à Béjaïa pour des missions professionnelles liées au club, le président Mellal a rejoint avant-hier, dès son retour, le stade du 1er novembre afin d'assister à la reprise des entraînements. Une séance qu'il avait suivie du début jusqu'à la fin en compagnie d'Iboud, Nassim Benabderrahmane et Aziz Khial.

Z. L.