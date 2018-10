«On jouera l’accession»

Par DDK | Il ya 50 minutes | 80 lecture(s)

Lyès Chabane, premier responsable du Club Sportif Mouloud Mammeri, spécialisé dans le handball et le volley-ball féminins, reste confiant et optimiste quant aux capacités des handballeuses de l’équipe première à honorer la wilaya de Tizi-Ouzou, en accédant en division Excellence.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-nous nous parler de votre club ?

Lyès Chabane : Le Club Sportif Mouloud Mammeri (CSMM) est spécialisé dans le handball et le volley-ball. Il compte 267 athlètes dans les deux sections. Les seniors dames du hand évolueront en Nationale 1 cette saison.

Comment se présente pour vous la nouvelle saison?

Comme je vous l’ai dit, l’équipe senior dames de handball jouera en Nationale 1. On disputera 22 matchs en aller retour, avec 11 déplacements, dont quatre au Sud du pays (Biskra, Mniaâ, Mgheyer et Touggourt). Ce qui nécessite beaucoup de moyens financiers pour couvrir les charges du transport, de l’hébergement et de la restauration.

Comment faire face à toutes ces charges ?

L’APC de Tizi-Ouzou, que je remercie au passage, nous accompagne financièrement. C’est malheureusement la seule parmi les autorités locales à nous soutenir. Je profite, d’ailleurs, de cette occasion pour solliciter le wali, le P/APW et le DJS pour venir en aide au club sportif Mouloud Mammeri, seul club exclusivement féminin dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Vos objectifs en Nationale 1 ?

L’accession en division Excellence. Je crois que les seniors dames sont capables de relever le défi. En tout cas, elles ont toute ma confiance, en ma qualité de président du club. Les Oudihat Naïma, capitaine, Cherfi Dalila, Karima Khemias et les autres handballeuses sont capables de se mesurer aux équipes adverses de cette division et se surpasser.

Qu’en est-il de la section volley-ball ?

Cette section a été mise en veilleuse trois ans durant. On vient de la relancer pour la nouvelle saison. On s’est fixé des objectifs à court, moyen et long terme, pour remettre sur les rails cette section, qui compte jusqu’ici 95 athlètes.

On vous laisse le soin de conclure ?

Je tiens à remercier le journal «La Dépêche de Kabylie» de m’avoir ouvert ses colonnes pour m’exprimer sur le sport féminin dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Je lance un appel encore une fois aux autorités locales et aux investisseurs de la région pour soutenir matériellement et financièrement nos athlètes, avides de réussite et soucieux de représenter dignement la wilaya.

Entretien réalisé par Massi Boufatis