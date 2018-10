Clôture du Salon du sport et de la remise en forme

Par DDK | Il ya 49 minutes | 70 lecture(s)

Le palais des expositions de le Safex, aux Pins maritimes (Alger), a abrité le week-end dernier la clôture de la 2e édition du Salon du sport et de la remise en forme, organisé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique. Placé sous le slogan «Mon Sport, ma forme, ma santé», cet événement a regroupe pas moins de trente exposants représentant plus de 100 firmes nationales et internationales. Il y avait des stands de clubs et coachs sportifs, de fournisseurs d’équipements sportifs, d’aménageurs d’infrastructures sportives, de spécialistes en diététiques, médecine du sport et sports de montagne, d’instituts de sport… En parallèle à cet événement, la famille sportive a rendu un vibrant hommage à titre posthume au journaliste sportif Aboudou Seghouani, décédé en juillet dernier. Étaient présents à la cérémonie l’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelhamid Berchiche, Azziz Derouz, ex-président de la fédération de ski et sports montagne, Ali Guerri, directeur technique, des représentants du complexe Tikjda et du Fonds national (Ghermoul), des ex-athlètes, dont Sid Ali Sakhri, Kamel Kohil et le boxeur Allalou, des journalistes et des amis du défunt, en plus de la veuve du regretté et son fils Katib.

N. M.