Kamel Benhlima manager général

Par DDK | Il ya 51 minutes | 65 lecture(s)

Kamel Benhlima revient aux affaires du MB Bouira où il occupe désormais le poste de manager général. Ce dernier que nous avons rencontré au niveau du stade Bourouba Said de Bouira lors des entrainements du Mouloudia d’hier lundi, s’est dit «à vrai dire, je n’ai jamais quitté le club, c’est mon club de toujours, aujourd’hui, le président de CSA et celui de la section football m’ont sollicité pour occuper le poste de manager général afin d’aider l’équipe qui traverse une période de disette, une crise financière qui pourrait compromettre le bon parcours de l’équipe. Il faudrait l’implication de tout le monde pour trouver les ressources nécessaires et faire avancer l’équipe.» Concernant la composante de l’équipe, l’ex président de CSA MBB dira, «J’ai assisté au dernier match face à Berhoum que nous avons remporté sur le score de (3 buts à 1), tous les trois inscrits en seconde période, je constate que nous avons une bonne équipe qui a besoin davantage de motivation et de lui offrir un cadre de travail serein pour espérer aller plus loin». Pour Benhlima, «c’est inacceptable de perdre des matchs à domicile, la défaite lors du premier match dans l’arène Bourouba Said ne doit plus se reproduire», s’écria t-il. Benhlima profite l’occasion pour «lancer un appel au public pour revenir en force soutenir son équipe qui en a besoin, ainsi que les opérateurs économiques et investisseurs de venir en aide à cette équipe dans le cadre d’un sponsoring». Par ailleurs, 21 joueurs étaient présents hier aux entrainements en présence de Hamadi Nordine et Ali Boukharouba. La préparation s’est déroulée dans une ambiance bon enfant en prévision du prochain match prévu en dehors de ses bases face à Zouia. Ceci dit, le joueur Tama qui a enclenché son compteur de buts en inscrivant un doublé lors du dernier match face à Berhoum promet d’autres buts.

M’hena A