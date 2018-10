«Nous jouerons le maintien»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 87 lecture(s)

Dans cet entretien, le coach de l’E Draâ El-Mizan, Makhlouf Hamadache, revient sur les raisons de son retour et parle de ses perspectives.

La Dépêche de Kabylie : Votre retour n’est pas une surprise...

Makhlouf Hamdadache : Pas du tout. Je suis revenu dans le club où j’étais élevé. Si j’avais quitté le club l’an dernier, c’était à cause de beaucoup de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas. Dès que M. Rachid Kara m’a sollicité de reprendre le club, je n’ai pas hésité un moment parce que j’ai un groupe avec lequel je souhaiterais continuer l’aventure en dépit de tous les manques.

Justement, vous parlez de manques. Lesquels ?

Tout d’abord, le club n’a aucune autre ressource. S’il survit, vingt ans après sa création, c’est grâce tout d’abord au président du CSA, puis seulement avec les subventions de l’APC qui sont très réduites ces dernières années à cause des restrictions budgétaires. Pour le deuxième manque, c’est surtout la gestion du stade. Il faudrait revoir son organisation. Je ne suis pas contre que des sportifs viennent faire du footing par exemple mais j’aimerais que les jours d’entraînement, on ne soit pas perturbés. Le créneau réservé à chaque club doit être respecté.

Vous venez juste d’entamer la préparation. Ne risquez-vous pas de ne pas être prêts pour le début du championnat ?

Les dirigeants n’ont engagé le club que la semaine dernière. Maintenant, nous sommes à notre deuxième séance d’entraînement. L’essentiel est que nous avons commencé. Peu importe la quantité de séances ou de rencontres amicales. Pour nous, les premiers matches vont nous servir d’adaptation. D’ailleurs, le cinq octobre prochain, nous allons affronter pour la première journée le FC Ouadhias.

Et pour l’effectif, êtes-vous satisfait pour le moment ?

Nous avons gardé un bon groupe de notre effectif de la saison dernière. D’autres joueurs sont venus de l’AS Imazgharène qui ne s’est pas engagée. Nous avons récupéré aussi des jeunes de l’ES Draâ El-Mizan. Je trouve que c’est un groupe de jeunes épaulés par certains qui ont de l’expérience. Je citerai Sehad, Si Ali, Khoulil… En tout cas, nous pourrons bâtir une équipe compétitive d’autant plus que nos jeunes ne sont pas trop exigeants. Ils veulent seulement jouer au football et aider l’Etoile à reprendre une bonne place dans son groupe. Ce n’est pas l’accession qui nous intéresse.

Quels sont vos objectifs principaux ?

Tout d’abord, former un groupe solidaire et discipliné. Nous nous intéresserons surtout à la formation. C’est notre credo. Bien sûr, se maintenir dans le groupe. Comme je viens de le souligner, nous n’avons aucunement les moyens pour jouer par exemple l’accession.

On vous laisse le soin de conclure…

Nos jeunes ont des qualités non seulement physiques mais aussi morales pour défendre cette équipe qui pourra à l’avenir jouer les premiers rôles, d’autant plus que son président est infatigable. En définitive, jouer dans les paliers inférieurs, c’est tout juste de l’éducation et de la formation.

Entretien réalisé par Amar Ouramdane