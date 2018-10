Un baptême du feu encourageant

Par DDK | Il ya 49 minutes | 88 lecture(s)

Pour sa première apparition en Régionale 2 groupe A, le Racing club de Seddouk, le nouveau promu, n'a pas raté son entame à domicile, se permettant de venir à bout du MC Bouira, malgré le manque d’expérience d’une large majorité de l’effectif. Un baptême de feu réussi au terme d'un match plaisant à suivre, les joueurs de l'entraîneur Benslimane ont fait preuve de beaucoup de détermination et de solidité tout au long de la rencontre face à un adversaire très affûté. Lors de ce match, les camarades de Nait Bouda ont laissé une très bonne impression. Pour le premier responsable du club, Kobi, il estime que l'objectif primordial du club n'est autre que le maintien. «Il est vrai que notre équipe a fourni une excellente prestation face au MCB, remportant cette partie, mais il ne faut pas oublier de préciser que le championnat n’est qu’à son début. Croyez-moi, notre objectif n'est que le maintien, car ce dernier est conforme à nos moyens financiers qui sont limités comme chacun le sait», conclura-t-il. Ce succès, quoique obtenu difficilement, va certainement permettre aux hommes du président Moumouh Kobbi, de voir la suite du championnat avec énormément de sérénité même si le championnat n'est qu'à sa première journée. Le prochain match mènera les frontaliers à Tidjelabine pour affronter le CMT local, dans un match difficile mais les camarades de Bensikhaled comptent jouer avec la même volonté sans se mettre dans la peau d'une victime expiatoire. Il reste à dire, que le RCS qui fait son apprentissage en régionale deux, tient à atteindre son objectif du maintien, à condition de garder la dynamique de cette entame notamment à domicile. En tous les cas ce succès devrait permettre au groupe du coach Benslimane de prendre confiance et poursuivre le travail en toute sérénité et sans complexe pour faire bonne figure à ce niveau, surtout qu’ils ont le talent pour continuer à s’affirmer. Avec pour objectif le maintien, les enfants de Sidi El Moufeq sont dans l’obligation de ne pas rater leurs rencontres à domicile, histoire d’engranger le maximum de points pour se rassurer avant même que ne tombe le rideau du championnat. Désavantagés par le fait de ne pas évoluer sur le terrain de leur enceinte sportive, du fait des travaux en cours de la pose du gazon synthétique, les verts et noir vont recevoir tous leurs adversaires en dehors de leur base, il est vrai, un handicap de taille que doit surmonter l’équipe tout au long de cette période, c’est dire, que les verts de Seddouk n’ont pas le choix, ce qui doit les pousser à se surpasser à chaque match qu’ils livreront soit à Ouzellaguen, soit à Timezrit, lieux où ils réceptionneront leurs adversaires.

Samy. H