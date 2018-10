Bendjemil s’attend à «un grand chantier»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 83 lecture(s)

Abdelkrim Bendjemil, qui vient d’être désigné par la Fédération algérienne de handball à la tête de la sélection nationale «dames», a reconnu qu’un grand chantier l’attendait dans sa nouvelle mission. «C’est un grand chantier qui m’attend, du moment que cette sélection n’a plus activé depuis près de deux années», a déclaré Bendjemil à l’APS. Ancienne vedette de la petite balle algérienne, le technicien, qui avait également eu des expériences comme joueur en France et au Qatar, s’engagera ces jours-ci pour un contrat d’une seule saison. «J’ai tout ficelé avec le président de la Fédération. On a rendez-vous ces jours-ci à Alger pour signer mon contrat d’une seule saison. J’aurais souhaité travailler plutôt à long terme, mais on verra après, car tout dépendra des résultats réalisés et surtout des conditions de travail qui seront réunies», a ajouté le capitaine légendaire de la glorieuse équipe du MC Oran des années 1980. La première échéance qui attend Bendjemil sera le championnat d’Afrique en décembre prochain. Un rendez-vous qui sera certainement préparé dans la précipitation. «Ce sera évidemment très court pour nous de préparer une équipe compétitive en vue de cette épreuve, mais nous allons faire en sorte de réussir la meilleure préparation possible. D’ailleurs, je suis sur le point de ficeler mon programme de préparation que je vais remettre au président de la Fédération, lors de notre prochaine réunion», a assuré Bendjemil qui a l’avantage de connaître pratiquement toutes les joueuses de l’élite ce qui lui facilitera certainement la tâche d’arrêter sa liste. «Je n’ai pas quitté la scène, et le fait d’être président et entraîneur des U-20 filles de mon association sportive, l’AS Castors, m’a permis de tout connaître sur le handball algérien. Cela va donc m’aider à choisir les joueuses les plus aptes à porter le maillot national», s’est-il réjoui. Bendjemil, en compagnie de quelques anciens joueurs du MCO, avait crée l’AS Castors (Oran), il y a près de cinq années, un club spécialisé dans la formation, mais qui n’a pas tardé à gravir des échelons en remportant des titres au niveau des catégories jeunes.