Un début de saison catastrophique

Par DDK

La JS Azazga a mal démarré sa saison en Inter-régions, puisqu’elle n’a récolté jusque-là qu’une seule unité sur les neufs possibles. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les poulains de Nacer Zekri sont passés à côté de la plaque en ce début de compétition, en encaissant deux défaites, dont une à domicile, face au MB Hassi Messaoud (1 - 2), et un nul, enregistré lors de la première journée, au stade de Tirsatine aussi. Les amoureux des Rouge et Noir, qui se souviennent encore des précédentes saisons lors desquelles leurs favoris ont bataillé dur pour se maintenir en division Inter-régions (groupe Centre-est), redoutent un même scénario. Car il faut dire que si les résultats positifs ne suivent pas lors de leurs prochaines sorties, les hommes de la JSA resteront en bas du tableau. Après seulement 3 journées, les feux sont d’ores et déjà au rouge à la maison azazguie, puisque perdre 5 points à domicile est loin d’être un simple accident de parcours. Pour assurer le maintien, il faut tout au moins faire le plein au stade de Tirsatine, pour jouer sans pression à l’extérieur. La balle est, donc, dans le camp des joueurs, seuls acteurs sur le terrain pouvant permettre à la JSA de renouer avec ses traditions. Les dirigeants, à leur tête Sahi, sont aussi appelés à trouver les solutions idoines en concertation avec le staff technique, pour éviter la cassure. La prochaine sortie de la JSA, qui opposera cette dernière à l’US Souf, sera déterminante pour la suite du parcours des partenaires de Matari Abdelhafid. En cas de nouvelle défaite, le doute s’installera davantage et la crise des résultats s’amplifiera. Ce qui n’est pas souhaité par l’entourage du club et encore moins par les joueurs, qui tiennent à démontrer que les trois faux pas enchaînés ne sont qu’une mauvaise passe. Les Boucheloui, Berkoud, Belkadi et compagnie sont dos au mur et conscients de la lourde mission qui pèse sur leurs épaules.

Massi Boufatis