«Il est prématuré de parler d’objectif»

La JS Akbou a bien entamé la saison en battant le CA Kouba (3 - 1) avec un doublé de l’ex-joueur du MO Béjaïa, Mouhou Khider. Ce dernier parle dans cet entretien de ce succès et de ses deux réalisations.

La Dépêche de Kabylie : Pour votre première rencontre de la saison, vous avez remporté un succès important. Un mot sur cette victoire ?

Khider Mouhou : C’était un match de début de saison et on devait le gagner. Dieu merci, on a pris les trois points de la rencontre. De bon augure pour la suite de la saison, et je dirais que c’est une bonne chose que de débuter avec un succès. On est très contents de cette victoire qui nous permettra d’entrevoir la suite avec sérénité.



Vous avez inscrit deux buts sur les trois de votre équipe…

Je dirais que sans mes coéquipiers, je n’aurais pas marqué. Dans une équipe, c’est l’esprit du groupe qui règne. Je l’ai fait pour mon équipe, pour mon coach qui m’a donné la chance de jouer.



Vous avez rendu la pareille à votre entraîneur en participant à la victoire de votre équipe…

Si on a gagné, c’est parce que nous avons appliqué les consignes de notre coach. D’ailleurs, je ne vous cache pas que le moral du groupe est au beau fixe.



Pensez-vous que la JSA est capable de jouer les premiers rôles ?

Il est trop tôt de parler d’objectif mais une chose est sûre, on démarre du principe de jouer le maintien. Je dirais que la JSA est connue dans ce palier, alors on peut jouer les premiers rôles, pourvu que l’esprit du groupe plane sur toute autre considération. Notre force sera le groupe, et à la JSA, on est plus qu’une famille.



Votre prochaine sortie sera face au WA Rouiba en déplacement. Comment se présente-t-elle pour vous ?

Tous les matchs de début de saison ne seront pas faciles. Le WAR a fait match nul lors de la précédente rencontre. Partant de là, cette équipe fera de son mieux pour nous battre et remporter son premier succès de la saison. On a devant nous quelques jours pour préparer cette rencontre et d’ici-là, nous serons prêts pour cette rencontre. En tous les cas, on ne se déplacera pas en victimes, mais plutôt pour revenir avec le meilleur résultat possible.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche