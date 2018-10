«L’équipe est en progression»

Par DDK | Il ya 27 minutes | 11 lecture(s)

Dans cet entretien, le capitaine du MB Bouira, Amine Saïdoun revient sur les deux victoires de suite enregistrées par son équipe en championnat Inter-régions.

La Dépêche de Kabylie : Après avoir raté le premier match en s’inclinant à domicile, l’équipe a pu se racheter en réalisant deux victoires de suite. Est-ce le déclic?

Saïdoun Amine : La première défaite concédée à domicile n’était qu’un simple accident de parcours, nous avons tout fait pour le confirmer en remportant deux victoires de suite. La préparation d’inter saisons n’était pas complète. Puisque juste après la fin du stage bloqué, nous n’avons effectué que deux matchs amicaux, il y avait un manque dans la cohésion et l’organisation dans le jeu que tout le monde avait constaté lors du premier match face à Ain Lahdjar. Après la défaite, nous avons avec le staff dirigeant tenu une réunion pour faire le point de la rencontre, une autocritique en revoyant les erreurs commises. On s’est mis d’accord que lors du prochain match à Tleghma, on devait tout faire pour se racheter en engrangeant les points de la victoire et ne pas sombrer dans le doute. Dieu merci, c’est chose faite puisque nous avons réussi le pari devant une très bonne équipe de Tleghma qui pour rappel compte deux victoires ramenées en dehors de ses bases.

Lors du dernier match, votre équipe a eu du mal à arriver à la cage adverse. Cela est dû à quoi selon vous ?

Les joueurs étaient libérés, nous avons entamé le match avec prudence face à une équipe qui a enchaîné avec deux victoires de suite et qui occupait la première place. La réaction fut en seconde mi-temps, où nous avons réussi à inscrire trois buts. Une victoire bien méritée qui confirme le réveil de l’équipe et c’est l’essentiel. L’équipe commence à maintenir le rythme du championnat, la cohésion s’installe et la confiance aussi, on fera en sorte de maintenir cette même dynamique et gérer match par match.

Dans quel état d’esprit préparez-vous la prochaine sortie ?

Dans un très bon état d’esprit et une ambiance bon enfant loin de toute pression, c’est la sérénité et la confiance qui s’installent. Par ailleurs, on se déplacera à Zouïa en conquérants, nous allons faire en sorte de revenir avec les points de la victoire et maintenir la même cadence.

Entretien réalisé par M’hena A