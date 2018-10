Le calendrier établi samedi prochain

Par DDK | Il ya 27 minutes | 8 lecture(s)

Le début du championnat, initialement prévu pour ce week-end a été reporté pour une date ultérieure, et ce, pour la simple raison que les clubs affiliés à la ligue trouvaient toutes les peines du monde à s’engager, avec la crise financière qui secoue ces clubs. Pour rappel, la date d’engagement des clubs a été prolongée de 15 jours, soit du 15 au 30 Septembre passé. Sur un autre registre, la ligue de football de la wilaya de Béjaïa informe les clubs des divisions Honneur et pré-honneur que le dernier délai d’enregistrement des licences séniors et U 19 est fixé au 05 Octobre à minuit, «Au-delà de ce délai aucun enregistrement de licence ne sera acceptée», affirme-t-on sur le site de la LFW Béjaïa. Concernant le calendrier 2018/2019, il sera établi samedi prochain, comme on peut le lire sur le site de l’instance qui gère les deux paliers cités, « Nous informons tous les clubs engagés pour le compte de la saison 2018/2019, qu’une réunion de travail est prévue le Samedi 6 Octobre 2018 à 13 heures au niveau de la salle de délibérations de l’APC de Béjaïa. A cet effet, tous les présidents y sont invités, et par la même occasion, le tirage au sort des calendriers des divisions Honneur et pré-honneur y sera effectué.», est ce qu’on peut lire sur le site de la ligue de Béjaïa. Rappelons que le nouveau promu en honneur, est l’Olympique de Feraoun que préside Bordjah Halim, alors que le Gouraya de Béjaïa évoluera dans ce palier après sa rétrogradation de la régionale 2, où ce club présidé par Boucheffa Said n’avait pas pu garder sa place.

M. R.