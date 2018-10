L’ES Sétif sanctionnée d'un match à huis clos

Par DDK | Il ya 27 minutes | 8 lecture(s)

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel, réunie ce lundi a infligé 1 match à huis clos à l’ES Sétif pour "utilisation de fumigènes et jet de projectiles"(3ème infraction), lors de la rencontre perdue face à la JS Kabylie (0-1) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Outre le huis clos, l'ESS devra payer une amende de 20.000 DA et le dossier reste ouvert pour complément d'informations, précise la LFP sur son site officiel. D'autre part, le Président et le secrétaire de l'ESS sont invités à la séance du lundi 8 octobre 2018 à 11h00. Pour sa part, le MO Bejaia a écopé d'une mise en garde et 200.000 DA d'amende pour "utilisation de fumigènes et jet de projectiles" (2ème infraction) lors du match perdu devant la JS Saoura 0-1 de la 8e journée. Le club devra s'acquitter d'une seconde amende 50.000 DA pour "mauvaise organisation". En ligue 2 Mobilis, l'US Biskra a été sanctionnée d'un match à huis clos plus 200.000 DA d’amende pou "utilisation de fumigènes et jets de projectiles sur le terrain de jeu (bouteilles, pierres)" (3ème infraction). Le club est condamné également à payer une autre amende de 50.000 DA pour "mauvaise organisation". Le dossier du match reste ouvert pour complément d’information et le Président de l'USB est convoqué à la séance de la commission de discipline de la LFP du lundi 8 octobre. D'autre part, le MC El Eulma a écopé d'une mise en garde et d'une amende de 100.000 DA pour "utilisation et jet de fumigènes sur le terrain" (1ère infraction).

Quatre matchs de suspension pour Baouche (OM)

La même sanction a été infligée au WA Tlemcen (mise en garde plus 100.000 DA) pour "utilisation de fumigènes et jet de projectiles sur le terrain" (1ère infraction). Une deuxième amende de 50.000 DA pour "Absence la salle de conférences». L'A Boussaâda devra lui aussi s'acquitter de deux amendes de 100.000 DA une pour :" jet de projectiles sur le terrain" (1ère infraction) et une seconde pour "mauvais comportement des ramasseurs de balles" en plus d'une mise en garde. Par ailleurs, la commission de discipline de la LFP a suspendu le joueur Baouche Houari (O. Médéa) pour quatre matchs plus 40.000 DA d'amende suite à son exclusion face au DRB Tadjenanet. Les joueurs de l'US Biskra: Hamzaoui Samir et Lakhdar Adel, signalés pour "comportement anti sportif envers officiels" sont suspendus chacun 4 matchs dont Deux (02) matchs avec sursis plus 40.000 DA d’amende.