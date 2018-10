Les entraîneurs des jeunes limogés

Par DDK | Il ya 27 minutes | 9 lecture(s)

Fait inédit, les entraineurs des jeunes catégories (école, minimes, cadet et juniors) de l’Entente Sour El Ghozlane qui ont enclenché début de la semaine en cours un mouvement de grève pour exiger le paiement de leur du, ont été surpris par la décision du président du CSA, Hamidi Belkacem. Ce dernier qui les a rencontrés n’est pas allé du dos de la cuillère. Il met un terme à leur contrat et les faire remplacer sans attendre, par d’autres. Interrogé sur les raisons de cette décision plutôt inattendue, Hamidi rétorquera : «Je l’ai fait par principe, ils connaissent très bien la situation financière du club, je me trouvais la veille avec eux et en aucun cas ils n’ont soulevé ce point, le lendemain, ils boudent les entrainements des jeunes joueurs». «Ils auraient pu, poursuit-il, faire montre d’honnêteté, mais surtout de patience. Ce n’est pas de cette manière qu’on procède, le club a assez de problème comme ça, le staff doit être soudé en attendant des jours meilleurs et non le contraire».

L’APC et le groupe GICA à la rescousse

Bonne nouvelle pour le nouveau pensionnaire de la division inter-régions, l’Entente de Sour El Ghozlane qui en plus des bons résultats enregistrés depuis le début de la saison, en enchainant avec trois victoires dans autant de rencontres disputées, l’ESG qui avait souffert de problèmes financiers, vient d’émerger et de sortir la tête de l’eau. En effet, le club d’El Mokhtaria qui en plus du paiement des droits d’engagement par la wilaya, a obtenu la somme de 150 millions de centimes octroyée par la wilaya comme prime d’encouragement pour leur accession réalisée la saison 2017/2018 de la régionale 1 en inter-régions. Le club vient aussi de renouveler un contrat de sponsoring avec le groupe GICA, cimenterie de Sour El Ghozlane, pour la prise en charge du transport et la restauration des joueurs et éventuellement une somme d’argent. Le club devra aussi disposer prochainement d’une subvention alléchante émanant de l’APC locale. Autant de moyens qui permettront au club de «régler une partie de ses dettes», dira Hamidi, et de «continuer dans son dynamisme de bons résultats et ascension pour aller plus loin». Seule sur le fauteuil de leader avec neuf points, devançant de deux points le SC Ain Defla accrochée (1 -1) par l’autre équipe d’Ain Defla, le RA Ain Defla, la quatrième journée s’annonce difficile pour les ententistes qui se rendront à Ain Defla pour croiser le fer avec le dauphin, le SC Ain Defla dans une rencontre à six points. Sur ce déplacement, Hamidi est catégorique, «on se rendra à Ain Defla pour engranger les points du match».

M’hena A.