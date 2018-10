Le Qwan Ki Do fait son entrée à Tadmaït

Par DDK | Il ya 27 minutes | 9 lecture(s)

C’est une première dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le club sportif amateur de l’USS Tadmaït vient de lancer une discipline d’arts martiaux toute nouvelle à Tizi-Ouzou.

C’est la discipline du Qwan Ki Do. Les inscriptions ont débuté pour les athlètes qui veulent apprendre cette discipline des arts martiaux. Toutes les catégories d’âge sont concernées, en commençant de l’âge de 5 ans à 17 ans et de 18 et plus. Les inscriptions ont déjà débuté et plusieurs enfants et adultes de la localité de Tadmait, ont récupéré les formulaires auprès de l’association qui a son siège à côté de l’école primaire Amar Bayou. Les entraînements pour la catégorie (de 5 ans à 17 ans), sont prévus les samedis (10h – 12h) et les Mardi (15h15 – 16h15), alors que pour les athlètes âgés de 18 ans et plus, les séances d’entraînements sont programmées les Mercredi (17h30 – 19h00) en plein air et les Vendredi (16h – 18h). C’est l’engouement chez les garçons et les filles de la ville des 1 000 Martyrs et tout le monde est intéressé de pratiquer ce sport, nouveau dans la wilaya de Tizi Ouzou et dans la région. Les initiateurs de ce projet en l’occurrence Hamid Meziani et Amar Boudjelouah, sont à encourager, et ils comptent même lancer cette discipline dans les différentes communes et villages de la wilaya de Tizi-Ouzou, comme ils ont tenu à nous le confirmer : «On vient de lancer la première section au niveau de la wilaya, ici à Tadmait et les inscriptions ont déjà débuté. On a déjà contacté Hocine Khettar, le président du club des arts martiaux à Ait Yahia Moussa spécialisé dans le Kick Boxing, Full Contact et Boxe Thaïlandaise, pour ouvrir une salle dans cette localité. En principe ça va se faire dans les prochaines semaines» et de poursuivre «ce n’est qu’un début et on compte propager cette discipline à travers le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou. C’est une discipline qui est en train de prendre de l’ampleur petit à petit». Le Qwan Ki Do où ce qu’on appelle «la voie de l’énergie vitale» est une discipline des arts martiaux créée en France et plus précisément dans la ville de Toulon en 1981. C’est le Maître Pham Xuân Tong qui a lancé cette discipline qui trouve son origine dans les techniques issues des arts martiaux chinois et des arts martiaux vietnamiens. On ne peut que souhaiter bonne chance et grande réussite aux initiateurs de cet art martial le Qawan Ki Do à Tadmait.

Massi Boufatis