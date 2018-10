Débuts tonitruants du CF Akbou

Par DDK | Il ya 27 minutes | 10 lecture(s)

Le Club Féminin Akbou qui évolue en championnat de la Nationale 1, a bien entamé la saison en allant battre le SMBT au stade d’El Moustakbal de la ville de Touggourt, sur le score de 9 à 1, dont trois réalisations de Zedak Racha. Un triplé qui la place déjà comme meilleure canonnière de son équipe. Alors que deux autres joueuses ont inscrit chacune un doublé, et il s’agit de Boustouh Hafidha et Ait Mahdi Saida. Les deux autres buts ont été inscrits par Benaissa Djamila et El Bir Kahina. Ce succès met les protégées de Mira Abdenour à la première place avec une différence de but de +8 contre +5 pour l’ASE Alger Centre qui a battu l’AS Intissar d’Oran chez cette dernière sur le score de 5 à 0. Cette victoire galvanisera le groupe pour la suite de la saison, à commencer par la coupe de la Ligue nationale. En effet, le CFA jouera le 6 octobre son match comptant pour les 1/8es de finale. Ce sera donc samedi prochain au stade Bourouba de Bouira à partir de 13h, face à l’AS Sûreté nationale. Malgré la difficulté de la tâche qui attend les joueuses d’Akbou, ces dernières veulent confirmer le résultat de la première journée du championnat acquis samedi passé. De son côté, l’ESF Amizour qui a laissé des plumes face à l’équipe de la JF Khroub, entamera cette coupe de la Ligue face au MZ Biskra au stade Opow de Bordj-Bou-Arréridj. Le FC Bejaia, quant à lui jouera au stade de Bordj-Bennazouz de la ville de Biskra face au SMB Touggourt.

M. R.