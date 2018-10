Fatah Chalal à la barre technique

Par DDK | Il ya 27 minutes | 10 lecture(s)

La direction de l’OS Moulediouane a procédé à un changement au niveau de la barre technique, en faisant appel aux services de l’ex-coach du CRB Bordj El Kiffan Fatah Chalal. Ce dernier qui a commencé la semaine passée, en remplaçant Chioukh n’a pas raté sa première sortie officielle, avec l’équipe première de l’OS Moulediouane. Il est parvenu avec sa tactique de jeu qui s’est avérée payante à battre l’ES Draâ El Mizan au stade Boumghar de Draâ El Mizan sur le score d’un but à zéro. De quoi mobiliser les joueurs de continuer sur cette lancée et d’enchaîner avec un autre succès, cette fois à domicile. Avec Fatah Chalal l’OSM est entre de bonnes mains et les dirigeants espèrent voir l’équipe garder cette dynamique de victoires de début de saison en régionale deux, pour prendre confiance, au fil des matchs.

Massi Boufatis