Madoui nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 25 minutes | 14 lecture(s)

C’est désormais officiel. Alain Michel n’est plus l’entraîneur du MOB et c’est l’ex-coach de l’ES Sétif, Kheireddine Madoui, qui lui succède à la barre technique.

Pressée par les supporters de limoger Alain Michel suite à la défaite concédé par le MOB samedi dernier contre la JSS, la direction du MOB n’a pas tardé à passer à l’action en mettant fin aux fonctions du technicien français dans la matinée d’hier et de le remplacer au pied levé par Khiereddine Madoui, avec lequel tout a été conclu hier en fin d’après-midi. Il ne reste désormais que la signature du contrat qui devra intervenir dans les prochaines heures. Madoui qui a quitté il y a une semaine son poste chez le club égyptien d’Al Ismaily sera secondé dans sa tâche au MOB par Malik Zorgane comme entraîneur adjoint et Adel Laâbani comme préparateur physique. Pour ce qui est de l’ex-coach Alain Michel, la résiliation du contrat le liant au MOB devra intervenir au retour au pays du premier responsable du MOB, M. Boulediab, actuellement en mission à l’étranger. Il faut dire que le choix de Madoui est le mieux indiqué pour calmer les supporters du MOB qui ne cessent de réclamer des changements au sein des Vert et Noir, au lendemain de la défaite subie à domicile contre la JSS. En effet, une centaine de supporters sont descendus avant-hier au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa pour demander aux dirigeants, joueurs et staff technique des explications de ce énième faux-pas. Le groupe de supporters a carrément demandé le départ du coach Alain Michel en lui interdisant même l’accès au terrain pour assurer l’entrainement sous le regard des joueurs affaiblis par l’absence des dirigeants. Il a fallu l’intervention des agents de sécurité pour calmer les esprits des jeunes supporters pour laisser, une demi-heure après, l’équipe s’entrainer sous la houlette de Hamici, Tifour et Zaabar, respectivement entraineur adjoint, entraineur des gardiens et préparateur physique. Alain Michel a quitté le stade avant même la fin de la séance qui n’a duré que 30 minutes, une séance de décrassage après le dernier match.

Semahi et Bouledieb out contre le DRBT

L’équipe du MOB qui affrontera ce vendredi prochain le DRBT à Tadjenant pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis, sera amoindrie par l’absence de deux joueurs titulaires, il s’agit de Bouledieb Billel et Semahi Khallil. Le premier cité sera absent pour cause de protestation de décision de l’arbitre, la deuxième depuis le début du championnat, alors que le second joueur a écopé d’un avertissement, le 4e de suite, synonyme d’un match de suspension.



Le huis clos évité de justesse

Après toutes les scènes de violences qui ont caractérisé la rencontre de samedi dernier contre la JSS et la pénétration de deux supporters du MOB sur le terrain, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a été clémente avec le MOB en lui évitant la sanction du huis-clos. En effet, ladite commission s’est contentée d’infliger un second avertissement pour l’utilisation de fumigènes et jet de projectiles (2ème infraction), une mise en garde suivie de 200.000 DA d’amende ainsi que 50.000 DA pour mauvaise organisation.

Z. H.