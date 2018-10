«Garder la même dynamique»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 9 lecture(s)

Rassurant comme il l’était face aux attaquants de l’ASO Chlef, vendredi dernier, le portier de la JSMB, Yahia Mecrèche, ne s’est incliné que lors des ultimes minutes de la partie pour aider, en fin de compte, son équipe à revenir avec un précieux point (1 - 1) dans les bagages.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur le dernier résultat acquis en déplacement aux dépens de l’ASO ?

Yahia Mecrèche : C’était un résultat positif en soi dans la mesure où il a été enregistré hors de nos bases et face au premier du classement général. Aussi, dois-je ajouter que nous avons bien préparé ce rendez-vous contre l’ASO. Nous avons d’ailleurs su gérer les différentes péripéties de la partie jusqu’à cette fatidique 85’ où on s’est fait rejoindre au score par une équipe de l’ASO qui en voulait terriblement. Ceci dit, l’essentiel est que l’équipe avait bien réagi ce jour-là en dépit de la grosse pression qui pesait alors sur nos épaules au regard de nos précédents mauvais résultats en championnat, dont le nul que nous avons concédé auparavant sur notre terrain à l’USB (2-2). Désormais, il s’agira de préserver cet esprit de groupe qui nous anime afin d’aider notre équipe à aller de l’avant. Notre objectif reste aussi celui de grignoter le maximum de points pour améliorer notre position au classement général d’autant que nous en avons déjà assez cédé jusque-là. Pour cela, il va falloir continuer à travailler dur aux entrainements pour espérer réaliser les objectifs assignés.

Votre équipe aura justement l’opportunité de recevoir deux fois de suite sur son terrain, l’USMB et le NC Magra. Qu’en dites-vous ?

Pour l’heure, on se focalise sur la rencontre de ce samedi face à une équipe de Blida qui, en dépit de la mauvaise passe qu’elle traverse depuis le début du championnat, demeure capable de nous créer des problèmes chez nous. Pour tout vous dire, on prépare ce match de la meilleure manière qui soit et le groupe demeure conscient de la difficulté de la tache qui nous attend pour prendre les trois points de la rencontre. Ceci avant de songer au match d’après, face au nouveau promu qu’il faudra prendre de la même façon pour fructifier notre capital point. Voilà tout.

Un message peut-être en direction de vos supporters ?

Je sais que nos supporters s’inquiètent pour leur équipe car les résultats n’ont pas été jusque-là à la hauteur de toutes nos espérances alors que tout était prédestiné à un début de saison autre que celui-ci. Sur ce, je leur demande de rester à nos côtés dans cette période charnière de la saison car on a besoin de leurs encouragements pour espérer de meilleurs résultats à l’avenir. De ce fait, je les invite enfin à venir nombreux dès ce samedi pour nous donner de la voix face à l’USMB. De notre part, on fera tout pour leur offrir la victoire.

Propos recueillis par B. Ouari