Amizour et Azazga en quête de succès

La quatrième journée de l’inter-régions, groupe Centre-Est, aura lieu ce week-end avec au menu plusieurs affiches.

Le MB Bouira qui a réussi à se défaire de son invité de la précédente journée, Berhoum en l’occurrence, effectuera un déplacement dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi pour en donner la réplique à l’ASC Ouled Zouai qui alterne le bon et le moins bon, mais qui sera galvanisée par le nul enregistrée samedi passé dans la capitale face au HAC. Les Bouiris doivent faire attention, car cette équipe d’Ouled Zouai, même si elle n’a pas goûté encore à un succès, où elle a enregistré trois nuls successifs, elle cherchera ses trois premiers points à domicile. De son côté, la JS Azazga qui n’a récolté qu’un seul point sur les neuf possibles, doit cravacher dur pour espérer revenir au moins avec un point de son déplacement dans le sud pour en découdre avec l’US Souf au stade d’El-Oued. Un déplacement que les observateurs de ce palier qualifient de périlleux, eu égard au long trajet qui pourra nuire aux joueurs sur le plan physique et récupération, même si l’équipe devait se déplacer aujourd’hui, mais aussi la pression que les supporters locaux peuvent exercer sur les banlieusards. Ces derniers déclarent qu’ils ne se déplaceront pas en victime, mais la mission reste délicate. De son côté, l’US Oued Amizour qui elle aussi n’a pris qu’un seul point sur les neuf mis en jeu lors des trois premières journées, aura l’occasion de se réveiller si elle ne veut pas se voir compliquer l’existence, en accueillant cette fois la lanterne rouge, le Hydra AC, qui a perdu ses deux premières rencontres chez lui face à l’IRB Berhoum et en déplacement face au SA Sétif et qui a cédé deux autres points à domicile lors de la précédente journée. Les rouge et noir d’Amizour, qui sont sans entraîneur, puisque c’est toujours le coach des U19, Mourad Redjal qui s’occupe de la préparation de l’équipe depuis la deuxième rencontre, auront l’occasion de se racheter de leur défaite enregistrée samedi passé devant l’actuel leader, le Stade Africain de Sétif. Ce dernier fera tout pour garder sa place de leader et rester invincible en recevant, cette fois, une équipe du FC Bir El-Arch dans un derby de l’Est du pays qui aura lieu au stade du 8-Mai 45.

Le programme

USO Amizour - Hydra AC

ASO Zouai - MB Bouira

US Souf - JS Azazga

SA Sétif - FC Bir-El-Arch

NTB Teleghma - IRBA Lahdjar

IRB Berhoum - USM Sétif

MBH Messaoud - DRB Baraki

OM Ruisseau - ASB Ghedir