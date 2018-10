L’US Soummam pour la confirmation

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

Après le traditionnel round d'observation, les choses sérieuses commencent ce week-end pour les équipes de la Régionale 2 (groupe A) à l’occasion du déroulement de la deuxième journée. Une étape qui s'annonce ouverte et prometteuse, notamment du côté des équipes qui se sont illustrées lors de la journée inaugurale, appelées donc à confirmer leur bonne entame. Sauf grande surprise, cette deuxième manche s’annonce favorable à l’USS et au CMT, qui auront l’avantage d’évoluer chez eux au moment où l’OSM, le RCS, les Unionistes de Bejaïa et le FC Tamelaht effectueront de périlleux déplacements chez des équipes en quête de rachat. Pour le compte de cette deuxième manche, les feux de la rampe seront braqués sur le stade Benallouache de Béjaïa où l’US Soummam va accueillir un nouveau promu, le FC Tamelaht, avec l’objectif de signer une deuxième victoire de suite pour confirmer son statut de favori. Les équipes ont parfaitement réussi leurs débuts en championnat en l’emportant respectivement face au FC Tadmaït et à l’Olympique de Tizi Rached. C’est donc sous le signe de la confirmation qu’est placée cette empoignade ente deux formations qui se rencontrent pour la première fois dans leur histoire. Non loin de là, plus précisément à Timezrit, on aura droit à une autre belle affiche mettant aux prises l’EST avec l'OS Mouldiouane, deux formations ayant connu des fortunes diverses lors du précédent round. Les Oranges de Timezrit doivent impérativement s’imposer pour se réhabiliter de leur échec essuyé face au club de la cité Remla de Béjaïa et éviter le doute en ce début de saison. Mais attention à cette bonne équipe de l’OS Mouldiouane, qui ne cache pas ses ambitions de jouer les premiers rôles, sachant qu’elle a réussi une belle entame de saison après avoir damé le pion à l'ESDEM. Par ailleurs, l’Olympique d’El-Kseur, qui est allé imposer le nul au voisin de Kherrata, recevra l'ES Draâ E-Mizan avec la ferme intention de signer sa première victoire de la saison. De son côté, l’ES Bir Ghbalou, qui évoluera dans son jardin pour la deuxième fois de suite, dispose d'une belle occasion pour réaliser son premier succès, afin de se faire pardonner par ses fans après l'échec concédé à domicile, face au CM Tidjelabine. Mais il faudra d’abord battre le CRB Kherrata, ce qui ne sera pas aisé. La formation du Widad de Bordj Ménaïel, quant à elle, aura la lourde tâche de défier le MC Bouira dans son antre, tandis que l’USM Béjaïa sera en déplacement chez l’O Tizi Rached. De bonnes retrouvailles pour les deux antagonistes, mais l’enjeu est de taille, étant donné que les visiteurs sont déterminés à poursuivre sur leur lancée, alors que les locaux ne veulent surtout pas rater l’occasion d’ouvrir leur compteur-points, en gardant les trois unités chez eux. Cela dit, ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Unionistes face à l’ex-pensionnaire de la Régionale 1, plus que jamais décidé à se racheter après la défaite que lui a infligée le nouveau promu, le FC Tamelaht. Pour sa part, le CM Tidjelabine, qui profitera de l’avantage du terrain, donnera la réplique au RC Seddouk avec l’objectif de réaliser un deux sur deux, c’est-à-dire deux victoires sur autant de matchs. Cependant, il devra se tenir sur ses gardes devant les jeunes de Benslimane qui n’effectueront pas ce déplacement en victimes expiatoires, bien au contraire.... Enfin, l’autre nouveau promu, le FC Tadmaït, qui a mal entamé son baptême du feu face à l’USS, risque de laisser des plumes à l’ex-Maillot contre la JSM, laquelle voudra glaner les trois points en jeu pour ne pas décevoir ses supporters pour sa première sortie à domicile.

Samy H.

Le programme

ESB Ghbalou - CRB Kherrata

ES Timezrit - OS Mouldiouane

O Tizi Rached - USM Béjaïa

OS El-Kseur - ESD El-Mizan

US Soummam - FC Tamelaht

JS M’Chedallah - FC Tadmaït

MC Bouira - WRB Ménaïel

CRM Tidjelabine - RC Seddouk