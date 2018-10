Les Olympiens se déchaînent

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La préparation continue de plus belle pour le pensionnaire de la division d’honneur de Béjaïa, l’Olympique Akbou à quelques jours du coup de starter de la compétition. Ainsi, les camarades de Belkadi se sont déplacés, mardi matin, au stade Larbi Touati d’Amizour et ont donné la réplique au onze de l’USOA local. Une fois de plus, les hommes de Karim Takka ont prouvé qu’ils auront leur mot à dire lors du prochain exercice, dont le lancement est prévu pour demain, vendredi. Pour leur neuvième joute amicale depuis le début de la préparation estivale, les bleus et blanc d’Akbou ont enchainé avec la huitième victoire en neuf matchs joués en cette période de préparation, d’autant plus que l’adversaire n’était autre que le pensionnaire de l’inter-région l’USO Amizour dont les joueurs se sont présentés très motivés pour défendre leur statut. Hélas pour eux, en face, les poulains de Kamel Bouzit, soumis à une politique de concurrence qui est en train de porter ses fruits, étaient déterminés à s’imposer sur la pelouse verte du stade Larbi Touati d’Amizour. Les coéquipiers d’Akouche ont dominé leur vis-à-vis, les battant sur le score net et sans appel de quatre buts à zéro. L’occasion pour l’entraîneur, Kamel Bouzit, de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à ses joueurs. La plupart des joueurs ont pris part à ce match amical. Les quatre buts de l’OA, deux réalisations par mi-temps, ont été signés Nait Yahia, Mazer et un doublé de Tiza en seconde période. Mis à part le résultat, cette rencontre a été une occasion pour le staff technique d’apporter quelques réglages sur la composante et surtout corriger les lacunes constatées en prévision du début du championnat.

S. H.