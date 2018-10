Ultimes réglages avant l’USMB

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB continuent de s’exercer dans une ambiance bon enfant sous la houlette du coach par intérim, Samy Boussekine. Ce dernier qui jouit encore de la confiance de la direction du club après le dernier résultat positif ramené de Chlef (1 - 1), compte mettre tous les atouts du côté de son équipe en vue de la mener vers son second succès de la saison dès après-demain face au représentant de la ville des Roses. Pour ce faire, Boussekine qui s’enorgueillit sans doute du retour de certains éléments convalescents, à l’image notamment des deux attaquants, Belgherbi et Khezri, place surtout beaucoup d’espoir en ses poulains pour négocier au mieux cet autre rendez-vous non moins important face à l’USM Blida. Ceci avant de songer encore à la réception du NC Maga lors de la journée d’après, dont l’objectif final sera celui de mettre à profit l’avantage du terrain et du public pour engranger les six points de ces deux confrontations pour gagner des places au classement général. En gros, le staff technique béjaoui qui en est enfin aux ultimes retouches avant le jour J, ne compte rien laisser au hasard pour motiver ses troupes à aller chercher la victoire samedi. Pour leur part, les partenaires de Nabil Khellaf qui ont reçu cette semaine la visite d’anciens joueurs du club, à leur tête le président de l’association portant leur nom, à savoir M. Dahmani, promettent de relever encore le défi contre l’USMB. Ils ne jurent que par la victoire après-demain pour aider leur équipe à surmonter au plus vite la pente et réconforter davantage leurs supporters qui, de leur côté, seront sans doute attendus en grand nombre après-demain pour donner de la voix à leurs protégés.

B. Ouari.