«Le projet du club m’a séduit»

Présenté hier à la presse, le nouvel entraîneur du MOB, Kheireddine Madoui, parle dans cet entretien de sa venue à Béjaïa et des objectifs tracés avec la direction.

La Dépêche de Kabylie : Comment s’est concrétisée votre venue au MOB ?

Kheireddine Madoui : Tout a été réglé en un laps de temps très court et le projet sportif présenté par les dirigeants m’a beaucoup séduit. Je n’ai pas hésité à répondre favorablement en acceptant de driver le MOB pour une durée de trois saisons.

Avez-vous une idée sur l’effectif et la situation du club?

J’ai suivi certains matchs du MOB à la télé, à travers lesquels j’ai vu que l’équipe renferme un bon groupe capable de donner une meilleure prestation et de meilleurs résultats. J’ai discuté longuement avec Alain Michel sur la situation du groupe et je pense qu’avec l’aide de tout le monde, on peut améliorer beaucoup de choses. La situation n’est pas aussi grave que le pensent certains et l’ancien staff a réalisé un grand travail sur tous les volets, mais dommage que les résultats n’aient pas suivi. Le MOB n’est pas en crise financière, mais de résultats. J’espère que ça se réglera lors des prochains matchs.

Qu’en est-il de votre staff technique ?

Officiellement, je travaillerai avec Zorgane comme adjoint, Laabani comme préparateur physique et Tifour comme entraîneur des gardiens.

Quels sont les objectifs tracés avec les dirigeants ?

Notre premier objectif cette saison est d’assurer le maintien le plus vite possible et viser une place honorable en fin de saison. Avec un contrat de trois saisons, le travail sera à long terme. Et comme j’ai dit aux dirigeants, on va essayer de moderniser le club, le rendre plus professionnel sur tous les volets. Certes, la mission ne sera pas facile, mais avec l’aide de tout le monde, on pourra se rapprocher de ces objectifs et pourquoi pas les concrétiser sur le terrain. Le MOB s’est hissé et imposé sur la scène footballistique natioale en un temps record. Au bout de cinq ans, il a pu décrocher une coupe d’Algérie, jouer la finale de la coupe de la CAF et jouer le podium plusieurs fois en championnat, un record que beaucoup de clubs mieux lotis n’ont pas pu battre. Avec l’aisance financière du club et l’apport des dirigeants et des supporters, on pourra rapidement retrouver ce rythme de jeu et ce niveau.

Un message à adresser aux supporters ?

Le Mouloudia de Béjaïa est connu pour sa large base populaire qui reste un atout non négligeable. J’espère seulement que les supporters resteront derrière leur équipe et encourageront les joueurs pour renouer avec les bons résultats, remettre le club sur rails et redémarrer sur des bases solides.

