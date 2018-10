Les Crabes pour un nouveau départ

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le stade Lahoua Smain de Tadjenanet sera le théâtre, demain à 16h, d’une belle affiche entre le DRBT et le MOB, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1 Mobilis. Les Crabes qui ont passé une semaine mouvementée après la dernière défaite à domicile devant la JSS et le départ d’Alain Michel, seront amoindris par l’absence de Bouledieb et Semahi pour cause de suspension. Le groupe qui a été préparé tout au long de la semaine par l’entraîneur adjoint, Abdenour Hamici, et qui sera sur le banc de touche demain, devrait fournir plus d’efforts pour espérer revenir avec le meilleur résultat possible pour éloigner le doute qui se rapproche de plus en plus de la maison MOB. Le coach Hamici a axé son discours lors de chaque entraînement sur le volet psychologique afin de remonter le moral aux joueurs et de les inciter à se concentrer sur le prochain match qui s’annonce très difficile mais pas impossible. La direction du MOB a mis tous les moyens nécessaires pour réussir ce déplacement qui aura lieu aujourd’hui sur Sétif et le vice-président du CA, Mohand Sadji, a eu une discussion avec les joueurs pour les encourager à fournir plus d’efforts et réaliser un probant résultat. Les camarades de Toual sont conscients de la tâche qui les attend demain à Tadjenanet et la volonté affichée lors des entraînements augmente les chances de revenir avec un bon résultat.

Les ultras du club appellent à la sagesse

À l’appel des différents ultras du MOB, une réunion de sensibilisation a eu lieu avant-hier au stade de l’Unité maghrébine sous l’égide des animateurs des différents groupes de supporters. Le but principal de cette réunion est de sensibiliser les supporters à rester derrière leur équipe et d’éviter les scènes de violence qui peuvent nuire au club, surtout en cette période de passage à vide où le MOB a concédé deux défaites de suite à domicile. Les organisateurs ont appelé les fidèles supporters à encourager les jeunes joueurs qui ont en besoin afin de réussir la saison, surtout que tous les moyens sont réunis pour atteindre l’objectif assigné, à savoir le maintien en Ligue 1 Mobilis.

Z. H.