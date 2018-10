Les Canaris pour un nouveau show

Par DDK | Il ya 1 heure | 265 lecture(s)

La JSK accueillera, demain au stade du 1er novembre à partir de 17h45, l’O Médéa pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Mobilis. Une occasion pour la bande à Dumas de confirmer sa bonne santé, consolider à l’occasion son fauteuil de leader et garder son invincibilité intacte. Un pari que les camarades de Benkhelifa semblent nettement en mesure de relever. En effet, l’ambiance qui prévaut au sein du groupe et l’état d’esprit qui anime l’ensemble des joueurs renseignent sur la motivation et la détermination des Kabyles plus que jamais décidés à poursuivre leur ascension. Les coéquipiers du capitaine Nabil Saadou, qui s’illustrent de match en match, ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Soutenus et encouragés par un public en or depuis le début du championnat, les Lions du Djurdjura qui jouent sans complexe et libérés, seront difficiles à contrarier. Ceci dit, l’Olympique de Médéa, l’hôte des Kabyles demain, doit s’attendre à être mis à rude épreuve. Les poulains de Dumas qui ont le vent en poupe seront sans pitié. Les camarades d’Uche comptent sortir la grande artillerie et frapper fort demain après-midi. Une donne qui rendra la mission des plus difficiles aux Olympiens qui risquent tout simplement de laisser des plumes au stade du 1er novembre tout acquis aux Lions du Djurdjura. Animés par l’esprit de la gagne et le désir ardent de réponde aux attentes de leur public, les Kabyles semblent bien partis pour réaliser une grosse performance et procurer encore de la joie à leur galerie. Pour se faire, ils se disent prêts à poursuivre leur show demain afin de faire plaisir au peuple de la JSK et de lui faire oublier le cauchemar vécu lors des dernières années précédentes. Cela dit, il y a tout lieu de s’attendre à un match au sommet. L’ambiance dans les gradins du stade du 1er novembre qui sera riche en couleurs et qui pourrait s’avérer trop exigu pour contenir les supporteurs qui vont déferler en masse, s’annonce d’ores et déjà alléchante. La fête promet d’être grandiose et la communion retrouvée entre les Lions et leur public prendra assurément plus de dimension.

Z. L.