«Enchaîner avec un autre succès»

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Le jeune latéral droit des Canaris, Ahmed Aït Abdeslam, se veut hyper confiant quant aux capacités de son équipe d’enchaîner un succès demain, vendredi, face à l’O Médéa. «C’est un match difficile, mais on a les moyens pour y faire face. Ce sera une bonne occasion pour nous d’enchaîner un succès. Je crois que c’est un pari qui reste à notre portée. On fera tout pour que les trois points restent à Tizi-Ouzou. C’est la troisième fois que je suis titularisé et je ne peux qu’être ravi. Je vais continuer à travailler dur pour progresser encore davantage. Une chose est sûre, je ne ménagerai aucun effort pour être à la hauteur. Je mouillerai, comme il se doit, mon maillot et je donnerai le meilleur de moi-même sur le rectangle vert», confie le jeune défenseur qui espère voir à nouveau le stade du 1er novembre afficher complet. «On ne peut qu’être hyper motivés lorsqu’on joue devant notre merveilleux public et un stade plein. La présence en masse de nos supporters nous galvanise davantage et nous donne plus de force. Vous savez, quant on les entend scander ‘Anwa wigui Imazighen’, on est survolté. Vendredi (demain ndlr), on fera tout pour que la fête soit totale», ajoute le jeune latéral kabyle.

Propos recueillis par Z. l.