Chérif Mellal accueilli triomphalement à Taouraga

Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, s’est rendu, tard dans la soirée de mardi dernier, dans la commune de Taourga, à l’extrême Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, sur invitation de la population locale en signe de reconnaissance pour la gestion à la fois rigoureuse et fructueuse réalisée depuis qu’il est à la tête du club le plus titré d’Algérie. Plusieurs centaines de citoyens venus de tous les villages de la commune de Taourga et des communes voisines ont accueilli le président de la JS Kabylie aux cris de «Anwa wigui dhimazighen». Accompagné du secrétaire général du club, Nassim Benabderahmane, et du coordinateur, Aziz Khial, Cherif Mellal a remercié les présents pour leur accueil qu’il a qualifié de très chaleureux. «Monsieur le président, nous vous remercions infiniment pour avoir répondu favorablement à notre invitation et d’avoir réussi à remettre la JS Kabylie sur rails après plusieurs années de disettes, et ce, grâce aux efforts colossaux que vous avez fournis en compagnie des membres de l’équipe dirigeante et du staff technique», diront les villageois, en ajoutant : «A présent, nous voulons des titres et nous souhaitons vivement que la JS Kabylie retrouve rapidement la scène africaine.» «Je vous promets que l’ensemble des membres de l’équipe dirigeante, le staff technique et les joueurs, ferons de notre mieux pour satisfaire nos centaines de milliers de fans à travers le territoire national en redorant le blason de la JSK et lui faire retrouver son lustre d'antan. », indiquera Cherif Mellal. Il est à signaler que le porte parole du club le plus titré d’Algérie, Miloud Iboud, devait faire partie de la délégation, mais, pris dans un embouteillage monstre à Si Mustapha, il n’a pu prendre part à cette rencontre avec les Iwarguiwen. Pour rappel, c’est le jour de la visite du président de la JS Kabylie dans cette commune isolée de la wilaya de Boumerdès, que s’est déroulée la finale du tournois de football inter-villages organisé par la jeunesse locale et remporté par l’équipe du village de Bouhbachou. Après avoir dîné avec les villageois, Cherif Mellal et ses accompagnateurs ont quitté l’ex-antique Tigist vers 22 heures.

