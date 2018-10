Béni Douala pour la confirmation…

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Auteurs d’une victoire en déplacement face à l’ES Ben Aknoun, sur le score de deux buts à un, les joueurs de l’US Béni Douala sont déterminés à enchaîner un deuxième succès, aujourd’hui. Ce sera l’occasion du moment que les poulains de Karim Kaced accueilleront cet après-midi, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, leurs homologues du WR M’Sila, dans le cadre de la 4e journée de la Division nationale amateur centre. L’équipe chère à Hocine Ammam ne jure que par les trois points pour se rapprocher davantage du haut du tableau. Et ce n’est pas le WR M’Sila qui va la stopper dans son ascension. Les joueurs sont conscients que leur mission ne sera pas facile. Mais ils ne veulent en aucun cas revivre le scénario du match face à l’ESM Koléa, lors duquel ils ont été tenus en échec. La leçon a été bien retenue par les coéquipiers d’Azzaz qui ne comptent céder aucun point à Tizi-Ouzou.

… Et Lakhdaria pour se ressaisir

De son côté, l’IB Lakhdaria, qui a concédé sa première défaite de la saison la semaine passée, aura l’occasion de se racheter lors de la réception du RC Boumerdès. Les gars de l’ex-Palestro sont décidés à arracher la victoire, pour refaire surface et remonter la pente au classement.

La balle est dans le camp des joueurs, mais aussi de l’entraîneur qui doit trouver des solutions, pour permettre à l’IBL de rebondir et de procurer de la joie et du bonheur à son public, qui sera certainement au rendez-vous. Pour les autres matchs de la journée, le leader, le NARB Réghaïa, accueillera le NT Souf, alors que l’ESM Koléa donnera la réplique au WA Boufarik.

Le CRB Aïn Ouessara affrontera la JS Haï Djabel, tandis que le RC Arbaâ recevra l’AR Ouargla dans le but de rafler la mise. Le CR Béni Thoura croisera le fer à son homologue de l’IB Khemis El Khechna et enfin le NRB Touggourt sera opposé à l’ES Ben Aknoun.

Massi Boufatis

Le programme

Aujourd’hui à 15h

ESM Koléa - WA Boufarik

US Béni Douala - WR M’Sila

IB Lakhdaria - RC Boumerdès

CRB Aïn Ouessara - JS Haï Djabel

RC Arbaâ - AR Ouargla

NARB Réghaïa - NT Souf

CR Béni Thour - IBKE Khechna

NRB Touggourt - ES Ben Aknoun