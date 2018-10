Coup d’envoi aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Le coup d’envoi du championnat de la division honneur Tizi-Ouzou a été donné, hier, avec le déroulement de la première rencontre de la saison. Un match qui a mis aux prises le RC Betrouna au CRB Mekla au stade Oukil Ramdane. Ce premier round dont le coup de stater a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires de la FAF, se poursuivra aujourd’hui avec la rentrée en lice des autres clubs. C’est ainsi que l’ASC Ouaguenoun accueillera le nouveau promu, le NA Redjaouna, au stade de Tikobaine. De son côté, le Football club de Ouadhias débutera à domicile face à l’étiole de Draâ El-Mizan. Pour leur part, le CA Fréha recevra la JS Boukhalfa et le KC Taguemount Azouz affrontera le revenant le DC Boghni. Deux empoignades qui s’annoncent alléchantes et qui promettent d'être fortement disputées. L’O Taourirt Mokrane pour son baptême de feu en division honneur, aura comme hôte du jour l’AC Yakouren. Un invité que les gars de Fort National devraient prendre très au sérieux. Enfin, le dernier mach de cette première journée opposera l’Olympique Tizi Gheniff à la JSC Ouacifs. Deux antagonistes qui se connaissent bien et qui pratiquent un football de qualité, ce qui promet d’assister à une confrontation attrayante. À signaler que l’ES Tigzirt s’est retirée à la dernière minute de la compétition dans la catégorie senior.

Z. L.

Le programme

CA Fréha - JS Boukhalfa

KCT Azouz - DC Boghni

ASC Ouaguenoun - NA Redjaouna

OT Mokrane - AC Yakouren

O Tizi Gheniff - JSC Ouacifs

FC Ouadhias - ED El-Mizan

RC Betrouna - CRB Mekla (joué hier)

Exempt : ES Assi Youcef