Les nouvelles têtes de Belmadi

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a rendu publique, avant-hier, la liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation face au Bénin, prévue les 12 et 16 octobre.

Ces deux rencontres entrent dans le cadre des 3e et 4e journées (groupe D) des éliminatoires de la CAN 2019. Pour sa seconde sortie à la tête des Verts, le coach national, Djamel Belmadi a décidé de rappeler un certain nombre de joueurs. En effet, la liste des 23 est marquée par le retour des défenseurs Djamel Benlamri qui évolue actuellement au sein du club saoudien d’Al Chabab, du défenseur de l’OGC Nice Youcef Attal, du milieu de terrain de Naples Adam Ouanas, ainsi que des attaquants Belfodil (Hoffenheim) et Benzia (Fenerbahce). Par ailleurs, Zeghba représente la surprise du chef pour ces deux joutes. En effet, le gardien de but de l’Entente de Sétif, seul joueur local convoqué, se voit récompenser de tous ses efforts et devra honorer sa première convocation chez les Fennecs. En retenant Zeghba, le sélectionneur national a décidé de se passer des services du gardien du FC Metz, Oukidja qui a été convoqué pour le dernier match contre la Gambie en compagnie de M’Bolhi et Doukha. Pour son deuxième test à la tête des Verts, Belmadi a apporté des changements par rapport à sa première liste, en écartant les défenseurs Lyes Hassani (Cherno More Varna/ Bulgarie) et Mokhtar Belkhiter (Club Africain/ Tunisie), les milieux offensifs Farid Boulaya (FC Metz/ France) et Ryad Boudebouz (Bétis Séville/ Espagne), ainsi que le milieu défensif Mehdi Abeid (Dijon FCO/France), alors que l’attaquant Hilal Soudani (Nottingham Forest/ Angleterre) a déclaré forfait pour blessure au genou qu’il traîne depuis plusieurs semaines. Ayant certainement une idée globale sur l’ensemble des joueurs qu’il avait supervisé depuis sa prise en main des Verts, Djamel Belmadi a donc décidé d’apporter du sang neuf à son groupe par rapport aux joueurs convoqués lors du premier stage, d’autant plus que le nouveau sélectionneur national aura certainement à cœur de s’offrir son premier succès à la tête des Verts à l’occasion de la réception du Benin le 12 octobre prochain à Blida. Les camarades de Brahimi sont attendus dans les heures qui viennent pour entamer leur stage de préparation, programmé à partir du 8 octobre au centre technique national de Sidi Moussa. Pour rappel, le match Algérie - Bénin aura lieu le vendredi 12 octobre à 20h45 au stade Mustapha Tchaker de Blida. L’équipe nationale va se déplacer quatre jours plus tard à Cotonou pour défier les Béninois en match retour, prévu à partir de 16h00. Rappelons que l’Algérie et le Bénin se partagent la tête du groupe D avec 4 points chacun, au terme de la 2e journée. Le Togo et la Gambie ferment la marche avec un seul point. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun (15 juin - 13 juillet).

A. C.

Les joueurs convoqués

Gardiens de but : M’Bolhi, Zeghba, Doukha.

Défenseurs : Mandi, Bensebaini, Halliche, Tahart, Benlamri, Attal, Fares.

Milieux : Bentaleb, Taider, Ouanas, Guedioura, Feghouli, Mahrez, Bennacer, Brahimi.

Attaquants : Benzia, Belfodil, Slimani, Bounedjah, Ghezzal.