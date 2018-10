Les Béjaouis en quête de succès

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Revigorés par leur récent match nul ramené de Chlef (1 - 1) aux dépens du leader du championnat, les joueurs de la JSMB se disent encore motivés à l’idée d’épingler, cet après-midi, à leur tableau de chasse une équipe de Blida moribonde pour le compte de la neuvième journée. Un rendez-vous que d’aucuns qualifient de l’un des plus importants pour des Béjaouis se trouvant, ainsi, dos au mur sachant que ces derniers courent toujours derrière leur second succès de la saison qui les fuit depuis la première journée. En d’autres termes, le défi en vaut vraiment la peine, surtout que les gars de la Soummam auront encore l’opportunité de recevoir sur leur terrain le NC Magra lors de la journée suivante, pour espérer rattraper le temps perdu et se relancer, pourquoi pas, dans la course pour le podium. Conscient lui aussi de l’extrême importance des points de cette rencontre contre des Blidéens blessés dans leur chair suite à leur dernier revers à domicile contre le NC Magra (0 - 2), le coach intérimaire Samy Boussekine n’a pas manqué tout au long de la semaine d’expliquer à ses poulains la nécessité de redoubler d’efforts et de vigilance contre cette équipe, dans le but de renouer vite avec la victoire et se réconcilier. Pour leur part, les partenaires de Bensayeh qui affichent une grosse détermination à se défaire de l’USMB, bénéficieront, pour l’occasion, du retour de leurs supporters. Ces derniers seront attendus, sans aucun doute, en grand nombre pour envahir les travées du stade de l’UMA dans le but d’aider les joueurs à se transcender sur le terrain et les mener vers le succès afin de sceller définitivement la réconciliation.

Allali, Belgherbi et Khezri d’attaque

Bonne nouvelle pour le staff technique qui pourra bénéficier, dès cet après-midi, de la presque totalité de son effectif face à l’USMB. Ainsi et absent lors du dernier match de son équipe face à l’ASO pour cause de suspension, le défenseur central Slimane Allali devra marquer son retour cet après-midi à l’occasion de la venue de l’USMB pour être associé aux côtés de Berchiche dans l’axe de la défense. Idem pour les deux attaquants Belgherbi et Khezri qui vont devoir effectuer leur retour à la compétition officielle après avoir raté les dernières rencontres de leur équipe pour cause de blessures diverses. En clair, le staff technique béjaoui qui prônera l’attaque à outrance face à l’USMB, disposera enfin, avec le retour de ces éléments, de plus de solutions devant.

B. Ouari

Le programme

NC Magra – WA Tlemcen

MC Saida – ASO Chlef

JSM Béjaia – USM Blida

RC Relizane – ASM Oran

JSM Skikda – US Biskra

MCE Eulma – USM Annaba