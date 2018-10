«Plus question de perdre des points à domicile»

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Fort du soutien de la direction du club à son égard pour avoir notamment contraint l’ASO au partage des points chez elle lors de la précédente journée, le coach par intérim des Vert et Rouge, Samy Boussekine, se veut encore optimiste quant aux capacités de son team à prendre les trois points de la victoire cet après-midi aux dépens de l’USMB. Il dira à ce propos. « Ce match nous l’avons bien préparé sur tous les plans car il revêt une importance capitale à nos yeux. Je crois aussi qu’il n’est plus question de perdre des points sur notre terrain et par conséquent, le temps est venu de mettre un terme à cette situation qui n’a que trop duré. C’est pourquoi, nous avons surtout mis en garde les joueurs contre tout excès de confiance face à notre adversaire qui cherchera lui aussi à réaliser un résultat positif pour se tirer d’affaire. Ceci dit, je m’attends enfin à une bonne réaction de mes joueurs sur le terrain pour faire plaisir à nos supporters qui, j’espère de tout cœur, viendront en masse pour soutenir leur équipe dans un total faire Play. »