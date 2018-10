Le derby USMA - MCA à l’affiche

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le public sportif est convié à suivre, cet après-midi à partir de 17h45 au stade du 5 Juillet, le traditionnel derby algérois USM Alger - MC Alger, pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis. Ce chaud derby a été délocalisé au stade du 5 Juillet après avoir été domicilié dans un premier temps à Omar Hamadi (Bologhine). La Ligue de football professionnel a pris cette décision pour "répondre et satisfaire la forte demande du nombreux public qui suit les deux équipes et le match qui les oppose", a indiqué la LFP sur son site officiel. Par ailleurs, l'instance chargée de la gestion de la compétition a précisé que la Ligue avait attiré l’attention de l’USMA sur la possibilité de transférer le match au 5-Juillet mais la réponse de ce club transmise par écrit le mercredi 26 septembre avait maintenu le match à Bologhine. Ce n’est que dimanche qu’il a manifesté son désir de recevoir le MCA au stade du 5 Juillet. Il y a lieu de signaler que la LFP avait annoncé au début de la saison devant les représentants des clubs sa décision de faire jouer tous les derbies dans le stade habituel des clubs qui reçoivent. À la veille de la 9e journée de Ligue 1, l'USM Alger occupe la deuxième place avec 15 points et deux matchs en moins contre le MO Béjaïa et l'USM Bel-Abbès. Le MC Alger, qui reste sur deux cuisantes défaites devant la JS Kabylie (5 - 0) et le MC Oran (4 - 3), est logé à la 11e position avec une rencontre en moins face au CS Constantine.

R. S.