28 équipes engagées

La ligue de football de la wilaya de Béjaïa a enregistré l’engagement de 28 clubs qui animeront les deux championnats de wilaya, soit deux de plus que la saison 2017-2018. Ainsi et contrairement à la saison précédente, huit nouveaux clubs ont été engagés cette saison. Il faut noter que le nombre de clubs qui composent le premier palier de cette division de wilaya est plus élevé que celui du second palier, respectivement, seize et douze clubs. Tous les clubs de la saison passée qui formaient le palier de la division honneur se sont engagés, dont le CRB Aokas et le CRB Aït R’zine qui se sont engagés à la dernière minute, a-t-on appris auprès du secrétaire général Nabil Ziani.

Une division Honneur à 16 clubs...

Comme ce fut le cas la saison passée, la division Honneur du championnat de la wilaya de Béjaïa comptera 16 équipes en son sein, soit le même nombre que celui de la saison passée. Les équipes prenant part au championnat sont le NC Béjaïa, la JS Ighil Ouazoug, l’AS Taassast, l’ASP Civile, le CRB Aokas, le CRB Souk El Tenine, le NR Taskriout, l’AS Oued Ghir, l’ARB Babacha, la JSB Amizour, le SS Sidi-Aïch, le CRB Aït R’zine, le SRB Tazmalt. Parmi ces clubs, on y retrouve les deux nouveaux promus, à savoir l'O Feraoun et l’O M’Cisna et Gouraya qui a rétrogradé la saison précédente et qui aspire à quitter ce palier le plus tôt possible. Comme à chaque début de saison, le public sportif et plus particulièrement les amateurs du championnat de wilaya, sont en droit de se demander, aujourd’hui, quel sera le comportement des différents acteurs de la scène footballistique ? Les observateurs et autres puristes de la balle ronde estiment que le championnat version 2018/2019 s’annonce d’ores et déjà très disputé. Plusieurs formations comptent signer leur retour en Régionale 2. Parmi les potentiels candidats à l’accession, il y a lieu de citer entre autres l’Olympique Akbou, auteur d’un recrutement judicieux et d’une préparation digne des grandes équipes, la formation d’Ighil Ouazoug, le NC Béjaïa, le CRB Souk E Tenine et le CRB Aokas qui semblent les mieux lotis. D’autres formations dont le maintien ne fait en aucun cas partie de leurs plans, comptent s’efforcer pour tenter de s’ériger en sérieux clients au podium et à défaut de se mêler de la course au titre, ces clubs pourraient se contenter de leur statut de trouble-fêtes. Force est de constater que certains clubs n’ont pas les moyens de faire face à la rude concurrence imprimée par les grosses pointures. Le fait de se contenter de la simple figuration constitue déjà en soi un exploit. De manière générale, les amateurs du fair-play souhaitent vivement assister à un challenge.

… Et une division pré-Honneur à 12

Le nombre de clubs engagés pour la saison 2018/2019 dans la division pré-Honneur de la wilaya de Béjaïa est arrêté à douze clubs, apprend-on auprès du président de la ligue Idir Amghar, soit un nombre plus élevé que celui de la saison passée. Cette seconde division sera animée par l’ES Ighil Ali qui a changé de dénomination et qui s’appellera dorénavant le RC Ighil Ali, l’IRB Bou Hamza, la JS Tameridjet, la JS Béjaïa, le WRB Ouzellaguene, l’US Sidi-Ayad qui s’est engagé à la dernière minute et les six nouveaux clubs, à savoir la JS Melbou, la JS Djermouna, le CSA Tizi Tifra, l’OS Tazmalt, l’ES Tizi Ouel et le FE Tazmalt qui feront, pour la première fois, leur baptême du feu en championnat. Aussi et au vu de la composante du groupe pour cette saison, on remarque le retrait de pas moins de cinq formations qui ont, toutefois, préféré engager leurs jeunes catégories. Il s'agit du BC El Kseur, ASTI Darguina, WA Felden et l'OC Akfadou.

Samy. H.