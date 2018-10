Place aux demi-finales

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La finale de la phase de wilaya de la Coupe d’Algérie inter-mosquées aura lieu demain dimanche, au niveau de la salle OMS Rabah Bitat de Bouira. Une compétition organisée par l’association Nedjma de la jeunesse et des sports inter-wilayas, en collaboration avec la Fédération nationale du sport pour tous et la Fédération algérienne du sport et travail, sous le l’égide du ministère des affaires religieuses et des wakfs et de celui de la Jeunesse et des sports. Notons que les demi-finales ont commencé hier. La première rencontre devait mettre aux prises la mosquée de Chorfa avec celle de Sour El Ghozlane, alors que l’autre demi-finale opposera la mosquée d’El Hachimia à celle de Raouraoua (Bir Ghbalou). Les deux vainqueurs se retrouveront pour la finale demain dans la même salle (OMS Rabah Bitat), à partir de 17 heures. A signaler que le tour préliminaire inter-communes, puis daïras, qui a débuté en mars dernier, a été marquée par la participation de plusieurs mosquées de la wilaya. Ce ne sont pas seulement les imams qui y prennent part, puisque les équipes ont été renforcées par d’autres éléments. Contrairement à la première édition, émaillée par de regrettables et fâcheuses altercations entre des équipes, loin du fairplay et de l’éthique religieuse, cette deuxième édition s’est déroulée, du moins jusqu'aux quarts de finale, dans un fairplay total. C’est dimanche qu’on saura quelle mosquée représentera la wilaya de Bouira à la phase nationale.

M’hena A.